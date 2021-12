Bensusán criticó a la oposición que rechazó el Presupuesto 2022: «Intentan desestabilizar», dijo

El senador nacional Daniel Bensusán consideró que «es muy grave la actitud que tomaron los bloques opositores al no aprobar la Ley de Presupuesto 2022”. “Es evidente que hay un intento de desestabilizar al gobierno nacional, de lo contrario no se entiende cómo se oponen a una Ley, sin presentar una alternativa. El único objetivo del que hablaron el todo momento fue tumbar el presupuesto, como lo manifestaron en todos los medios de comunicación», dijo el legislador nacional pampeano.

El legislador nacional agregó que «esto no es ajeno a La Pampa”. “Con su actitud, la oposición pone en riesgo la llegada de obras por alrededor de 13.000 millones de pesos. Entre ellas la ampliación del Acueducto del Río Colorado desde Santa Rosa hasta General Pico y zona, y la nueva Terminal de Ómnibus para Santa Rosa», destacó.

«Nuestra provincia tenía, en este proyecto que no se pudo aprobar, asignado un monto del 52,4% más que el presupuesto asignado en 2021. Además del acueducto y la terminal, también había otras obras previstas para varias localidades. Tal como lo detalló el gobernador Sergio Ziliotto, también están trabajos en la Ruta Nacional 35, la travesía en el ingreso de Santa Isabel, que le brindaría un grado importante de seguridad a los habitantes de la zona. Además del riesgo que este rechazo implica para obras que ya estaban en marcha», añadió.

ALARMANTE

«El gobierno tiene responsabilidad de gestionar y la oposición de aportar alternativas a lo que no estén de acuerdo. La forma en que lo hicieron evidencia que el único objetivo que tuvieron en las elecciones de medio término fue ganar para tratar de destruir al gobierno, bloqueando la llegada de obras públicas, de más trabajo, educación, salud y mejoras en la calidad de vida de nuestra gente», analizó Bensusán.

El ex funcionario provincial alertó más adelante que «la irresponsabilidad es mayor aún, si se tiene en cuenta que gran parte de la no aprobación del Presupuesto para el año entrante tuvo que ver con una interna de Juntos por el Cambio”. “Esto quedó a la vista, porque mientras un sector quería dialogar y acordar modificaciones, el otro solamente quería que no se aprobara, sin aportar nada», aseguró.

«La gravedad aumenta, si se tiene en cuenta que se necesita de esta Ley para brindar fortaleza a nuestro país en la negociación por la deuda con el FMI. De esta manera lo único que se logra es perjudicar a todas y todos los argentinos», expresó,

“Me resulta alarmante que entre los que votaron en contra se encontraban los legisladores opositores pampeanos, uno de ellos hasta sugirió que sea la provincia la que se haga cargo de las obras que se pensaban hacer con fondos nacionales. Tristemente dejan al descubierto que no solo intentarán desestabilizar al gobierno nacional, sino también al provincial», concluyó Bensusán.

Comentarios

Comentarios