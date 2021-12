El tenista español Rafael Nadal anunció que tiene coronavirus a través de un mensaje en sus redes sociales. El actual número 6 del ranking ATP contó que dio positivo en una prueba de PCR que se realizó al volver a España luego de participar de un torneo exhibición en Abu Dhabi, donde se encontró con el rey emérito Juan Carlos I. A partir del diagnóstico, la participación del balear en el Abierto de Australia está en duda.

“Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España”, escribió Nadal en sus redes sociales y aseguró que durante los controles sanitarios hechos durante la gira “todos resultaron negativos, el último siendo el viernes”.

“Estoy pasando unos momentos desagradables, pero confío en ir mejorando poco a poco. Ahora estoy confinado en casa y he informado del resultado a las personas que han estado en contacto conmigo”, agregó el deportista. Del viaje participaron sus dos entrenadores, Carlos Moyá y Marc López, su fisioterapeuta, Rafael Maymó, y su esposa María Perelló.

“Como consecuencia de la situación tengo que tener total flexibilidad con mi calendario e iré analizando mis opciones dependiendo de mi evolución. ¡Os mantendré informados de cualquier decisión sobre mis futuros torneos! Gracias a todos de antemano por el apoyo y la comprensión”, afirmó.

Nadal tenía previsto viajar a Melbourne el próximo 29 de diciembre para disputar el ATP que iniciará en esa ciudad el 4 de enero. Luego, la intención del tenista era disputar el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, que está previsto para el 17 de enero.

Nadal es el quinto tenista español de la élite que da positivo por coronavirus después de Fernando Verdasco, Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Roberto Carballés.

El campeón de 20 Grand Slams se vacunó hace meses dentro del programa del Comité Olímpico Español de deportistas elegibles para los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Entiendo que hay gente que no se quiera vacunar, pero me parece una postura un poco egoísta. Hemos sufrido mucho. No sabemos al cien por cien los efectos de las vacunas, pero sí nos tenemos que fiar de los médicos, lo que sí sabemos es el efecto del virus si no estamos vacunados”, había dicho Nadal en un evento de la revista Marca.

La semana pasada, Nadal había regresado a las canchas después de haber estado cuatro meses inactivo por una lesión en su pie izquierdo. El viernes perdió contra el esocés Andy Murray en dos sets (6-3 y 7-5), mientras que el sábado cayó ante el canadiense Denis Shapovalov por 7-6(4), 6-3 y 10-6.

