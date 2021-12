Jorge Rial dio positivo de Covid-19

Con el aumento de contagios de Covid-19 en nuestro país, cada vez más personas conocen a alguien que da positivo o es contacto estrecho. Lo mismo sucede en el ámbito del espectáculo: Jorge Rial confirmó este miércoles que se contagió de coronavirus.

“Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones”, anunció el periodista en una story de Instagram. “La falta de olfato fue la alerta”, explicó Rial y detalló que, gracias a estar con “vacunación completa” transita “con síntomas leves la enfermedad”. En ese sentido, el conductor de “Argenzuela” le pidió a sus seguidores que “sigan cuidándose y vacúnense. Por ustedes y por los demás”.

En su antiguo programa de televisión, Intrusos, Rodrigo Lussich se contactó con Rial quién le confirmó que había dado positivo. También informaron que su pareja, Romina Pereiro, dio negativo al test de Covid-19.

En nuestro país, este miércoles se registraron 11.121 nuevos contagios y 11 fallecimientos. De esta forma, suman 116.964 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.415.501 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este miércoles el Ministerio de Salud.

Comentarios

Comentarios