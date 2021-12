Boicot al Presupuesto 2022: «Estas cosas nos perjudican en los pueblos», reconoció Gallotti

El intendente de Bernardo Larroudé, José Luis Gallotti (UCR), reconoció que el boicot opositor al Presupuesto 2022 del Gobierno nacional puede «complicar algunas cosas en los pueblos».

El dirigente radical indicó que los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) no se comunicaron con él antes de la votación, y desconoce si tuvieron contacto con otros intendentes de esa fuerza política en La Pampa. «Sabía que algunas cosas no iban a aprobar, pero no tuve contacto antes del rechazo» al proyecto de presupuesto de la administración de Alberto Fernández.

El ministro de Hacienda y Finanzas de La Pampa, Ernesto Franco, ayer concurrió a la Legislatura provincial, donde informó las adecuaciones y ajustes que se realizarán al presupuesto provincial, por la no sanción del presupuesto nacional, y anunció la reducción del presupuesto provincial de $ 3.180 millones, de los cuales $ 371 millones afectarán directamente a los municipios pampeanos, e indirectamente también repercutirá en las comunas porque se disminuirán los recursos para la Dirección Provincial de Vialidad, y otras de los afectados será el Instituto de Seguridad Social.

El intendente norteño José Luis Galotti fue uno de los pocos jefes comunales de Juntos por el Cambio que formuló declaraciones públicas, cuando fue abordado por el cronista de este diario digital en la presentación de la 53° edición del Festival Nacional de Doma y Folclore en la sede de Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear.

«Siempre estoy en contacto con los funcionarios provinciales, pero aún no sé» cómo repercutirá la falta de aprobación del Presupuesto Nacional en las arcas comunal, respondió Galloti. «Se pueden complicar algunas cosas», reconoció. «Es una lástima que no hayan llegado a un acuerdo», agregó. «Estas cosas nos perjudican en los pueblos», admitió el entrevistado.

-¿Los legisladores nacionales de JxC no se comunicaron con los intendentes pampeanos antes de tomar una decisión que afecta claramente a las economías regionales y la problemática social de los municipios?

-No. No tuvimos ninguna comunicación. Siempre me comunico con Martín Berhongaray, sabía que había algunas cosas que no iban a aprobar. Pero, no tuve contacto antes del rechazo.

-Aún con algunos rechazos siempre es bueno contactar con un Presupuesto que ordene las finanzas nacionales y no genere inconvenientes en las comunas y en las negociaciones con el FMI. ¿Qué opina?

-No sé, realmente no sé. Considero que siempre lo mejor es ponerse de acuerdo, pero en este caso no se pudieron de acuerdo, y pasó lo que pasó.

«Es lo que votó la gente»

Por su parte, el jefe comunal de Intendente Alvear, Juan Cruz Barton, transmitió molestias y preocupación por el boicot de los partidos opositores al Presupuesto 2022 de la gestión de Alberto Fernández. «Es lo que votó la gente (en noviembre) y tendremos un 2022 muy complicado», expresó.

«Esto es lo que determinaron los representantes que elegimos en las últimas elecciones y que decidieron provocar un recorte en el arribo de fondos económicos para obras públicas, pero las obras públicas pueden esperar un año, pero los que no pueden esperar un año son los recursos humanos que realizan esas tareas y no tendrán trabajo», dijo el mandatario comunal norteño.

Barton pronosticó que la reducción de los ingresos económicos y la falta de ejecución de nuevas obras provocarán «un año difícil», donde propuso que los legisladores nacionales de JxC ahora «le den trabajo y asistencia social a la gente».

«Nosotros deseamos que no impacte en la obra que se está realizando en el Hospital y como tenemos un gobierno provincial sólido seguramente se continuará y se terminará. Aún no podría decir hoy cómo impactará en la masa coparticipable. Pero, continuaremos con las rutas rotas y graves problemas sociales por elegir mal en las últimas elecciones», concluyó.

