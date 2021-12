Boicot al Presupuesto 2022: La UCR ahora admite que fue “irresponsable” el rechazo opositor

El presidente de la UCR Gerardo Morales, también gobernador de la provincia de Jujuy, salió ayer a cuestionar a la bancada de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados por haber votado en contra del presupuesto. «Un gobierno no se puede quedar sin presupuesto», dijo en declaraciones a un medio de comunicación porteño. Al mismo tiempo sostuvo que «tendría que haber existido más diálogo».

El radical tuvo una postura similar a la que días atrás manifestó la Coalición Cívica, el partido de Elisa Carrió, que reclamó «una posición más inteligente y responsable» en la sesión de la Cámara Baja. También coincidió con las apreciaciones que en las últimas horas realizaron los intendentes radicales de General Acha, Abel Sabarots, y Bernardo Larroudé, José Luis Gallotti, quienes, al igual que Morales, deben gestionar desde un cargo ejecutivo.

El jujeño realizó declaraciones ayer a la mañana en radio La Red. Allí exigió a los dirigentes y diputados de JxC que «tendría que haber habido más diálogo en el marco de una situación difícil, donde se está negociando con el Fondo Monetario». De todos modos, a tono con el mensaje que brindó en conjunto con sus pares de CABA, Horacio Rodríguez Larreta; Mendoza, Rodolfo Suárez; y Corrientes, Gustavo Valdés, advirtió que el gobierno nacional estaban «a tiempo de presentar un nuevo proyecto de Presupuesto en las sesiones extraordinarias de enero» y que estaba «la predisposición de hablar de uno real».

Irracionalidad.

La periodista de la emisora, Mariana Contartesi, le consultó por las afirmaciones del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, respecto a cómo se afectaban los acuerdos entre Nación y las provincias por las obras públicas al no aprobarse el presupuesto. «No están bien esas expresiones más allá que tiene sentido que un gobierno no se puede quedar sin presupuesto. Comparto la posición de la Coalición Cívica en ese momento. No puede ser una opción de un país que un gobierno no tenga presupuesto», afirmó.

Luego opinó que el proyecto que había elevado el ministro de Economía Martín Guzmán era «invotable» pero insistió en que no hay margen para dejar al gobierno sin presupuesto: «Este presupuesto que llevó el gobierno era invotable, pero en el marco de una situación difícil, donde se está negociando con el FMI tendría que haber habido más diálogo. Yo lamento lo que pasó en la sesión porque terminó todo yéndose a otro lado y lamentablemente no se impuso la racionalidad para que pase a cuarto intermedio. Nosotros ayer (el martes), los cuatro gobernadores, le hemos expresado al gobierno que pueden presentar un nuevo proyecto de presupuesto, están a tiempo de hacerlo en enero, en extraordinarias, que sea racional y hemos expresado la predisposición de discutir un presupuesto que sea más real», sostuvo.

– El ministro Martín Guzmán dijo que le lleva mucho tiempo armar el presupuesto y que van a continuar con el de 2021 y el presidente va a firmar el decreto que lo prorroga.

– Y claro porque es el mejor escenario para un gobierno. Que no te voten el presupuesto y que te habiliten la vía de realizar el presupuesto por decreto es el mejor de los mundos y sin control. Por eso me parece que tiene que haber una rediscusión sobre algunas cuestiones en la oposición de acá en más, sobre todo en temas fiscales y en leyes fundamentales como es la ley de Presupuesto.

