Familias de Quemú Quemú disfrutarán las fiestas en sus nuevas viviendas del Plan provincial Mi Casa

Ocho familias de Quemú Quemú tendrán un rotundo cambio de vida, dado que pasarán las fiestas de Navidad y Año Nuevo en sus nuevas casas construidas por intermedio del Plan provincial Mi Casa, que financia el gobierno de La Pampa.

“Hay un Estado provincial que hizo de la construcción de viviendas una política de Estado. Entendemos que la vivienda dignifica, genera trabajo y ayuda a consolidar la familia. Esto requiere de un esfuerzo económico que hace el Gobierno provincial, pero cuenta con el acompañamiento de todas las personas que viven en La Pampa que aportan con sus impuestos”, dijo el ministro Ariel Rauschenberger.

El funcionario provincial se quejó porque “para poder tomar decisiones” se debe contar con “presupuestos en todos los órdenes: nacional, provincial y municipal”. “Estamos viviendo –continuó- una situación que no se entiende, donde hay un sector de la oposición que le pone trabas no solo al Gobierno nacional y al provincial, sino a la gente porque no tener un Presupuesto afecta las obras y que hoy quedan en suspenso”.

En el acto además estuvieron presentes funcionarios y diputados provinciales, y autoridades municipales encabezadas por el intendente Alfredo Fernández.

Comentarios

Comentarios