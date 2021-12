Alberto Fernández se reunirá con los gobernadores para avanzar en un nuevo consenso fiscal

El presidente Alberto Fernández se reunirá el próximo lunes con gobernadores de todo el país para avanzar en la firma de un nuevo consenso fiscal, confirmó este jueves la portavoz Gabriela Cerruti.

«El lunes habrá una reunión del Presidente con los gobernadores donde se va a conversar sobre el nuevo consenso fiscal», confirmó la portavoz en la rueda de prensa que realiza los jueves en la Casa de Gobierno.

EN VIVO | Conferencia de prensa de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti https://t.co/gbgX0wGJ9v — Casa Rosada (@CasaRosada) December 23, 2021

El último encuentro entre el Presidente y gobernadores

El nuevo consenso fiscal fue analizado por el jefe de Estado y 13 mandatarios provinciales que se reunieron esta semana en la residencia de Olivos, en un encuentro en el que se trataron las partidas presupuestarias de cada distrito para el año próximo y se registraron las expresiones de preocupación de los mandatarios por el rechazo opositor al Presupuesto 2022.

De ese encuentro participaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra Del Fuego), además del vicegobernador a cargo del Ejecutivo de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Sobre el acuerdo 2022

El borrador del nuevo acuerdo para 2022 comenzó a circular en las últimas horas y el Gobierno nacional espera poder firmarlo el próximo lunes en Casa de Gobierno, tal como adelantó Cerruti.

Más temprano, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había adelantado que no firmará el nuevo consenso.

«La Ciudad no va a firmar el consenso fiscal que incluye aumento de impuestos. En la Ciudad no vamos a aumentar impuestos, por eso mismo no vamos a firmar el consenso fiscal», había señalado Rodríguez Larreta durante una conferencia de prensa en el nuevo centro de testeo de Costa Salguero.

Batakis le respondió a Larreta

La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, le respondió a Rodríguez Larreta y sostuvo que el incremento impositivo en ese distrito es «algo que ya sucedió y que aprobó su propio Gobierno».

Los dichos de Rodríguez Larreta «nada tienen que ver con este consenso, que en realidad habilita a todos los distritos a manejar sus impuestos locales tal cual se viene firmando desde fines de 2019, dándole estabilidad y certeza jurídica», resaltó la funcionaria en declaraciones a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno.

Así, Batakis consideró que el Gobierno porteño se niega a firmar el consenso porque «ellos efectivamente están aumentando impuestos y eso es lo que tienen que saber todos los ciudadanos de la CABA».

Situación en CABA

La funcionaria Batakis puntualizó que la Ciudad de Buenos Aires aumentó «a través de su presupuesto y de sus leyes impositivas un 52% el ABL y las patentes», mientras que en 2021 había aplicado una suba de un punto a la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos a los bancos, que pasó de 7% a 8%, y se creó un nuevo impuesto para los usuarios de tarjetas de crédito.

«El año pasado, la CABA sí creó un nuevo impuesto, que es a las tarjetas de crédito, que lo pagan todas las familias porque hoy todo el mundo usa los plásticos, y ahora dicen que nosotros somos los que vamos a crear nuevos impuestos. Me parece que hay una falta de estudio de la historia argentina», afirmó Batakis.

Explicó que la propuesta de acuerdo fiscal «fue elaborada en diálogo con absolutamente todas las provincias», en un trabajo que se viene haciendo desde hace meses.

Aclaró además que el nuevo consenso fiscal «no promueve ningún aumento de impuestos» sino que «simplemente, lo que se va a hacer es ratificar las alícuotas máximas que estaban vigentes en 2019, 2020 y en 2021, pero las provincias mantienen su potestad tributaria»,

«Lo único que hacemos nosotros es darle autonomía política a cada una de las provincias para que decidan si aumentan o no, pero con un tope», enfatizó.

Sobre el consenso fiscal a firmar

El consenso fiscal que se firmará el lunes establece un tope máximo para las alícuotas de los distintos impuestos de cada jurisdicción y prevé mantener la autonomía y las facultades tributarias propias.

Estas últimas se habían eliminado en 2017, cuando la Nación y las provincias, con excepción de San Luis, La Pampa y la CABA, firmaron el denominado Consenso Fiscal III, que estableció un cronograma de reducción de alícuotas y se les prohibió a los gobernadores aumentar las alícuotas impositivas provinciales.

