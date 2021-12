En La Pampa hay internados «en grave estado» y «no están» vacunados contra la Covid 19

La denominada «pandemia de no vacunados» ya es una realidad en la provincia de La Pampa. Actualmente, hay dos personas internadas en grave estado y ambas habían decidido no inmunizarse contra la Covid 19. Este escenario se repitió semanas atrás, cuando de seis pacientes internados cinco no habían iniciado el esquema.

Así lo revelaron con preocupación fuentes de Casa de Gobierno. En esa línea, explicaron que una de las pacientes internadas ingresó con asistencia respiratoria mecánica a la terapia intensiva del hospital Lucio Molas y hay un paciente en General Acha con una Cánula de Alto Flujo de Oxígeno. «Son pacientes en estado grave, que no se quisieron vacunar por decisión propia», advirtieron.

«Eso está ocurriendo, semanas atrás cuando hubo seis internados, cinco no estaban vacunados», añadieron. «Es una tendencia en el mundo, por suerte los no vacunados en La Pampa son pocos», señalaron.

Según las estadísticas provinciales, actualmente el 85 % de la población cuenta con la primera dosis y el 89 % con el esquema completo. Si se tiene en cuenta que hay un franja de 0 a 3 años para la que no hay vacunas, el porcentaje llega a 92 % con una dosis y a 87 % con las dos. De esta manera, se estima que hay un 8 % de la población que no se aplicó ninguna vacuna contra el coronavirus y es al sector al que apunta para convencer el Ejecutivo. «Son unas 30 mil personas, de las cuales 10 mil son niños, niñas y adolescentes, mientras que de 18 para arriba hay 20 mil personas. A ellas tenemos que llegar, vacunar a ese sector para disminuir la internación», enfatizaron.

Este objetivo que se han propuesto las autoridades se fundamenta en que la vacunación reduce diez veces la posibilidad de que el paciente manifieste de manera grave la enfermedad y veinte veces el riesgo de muerte. Esto es clave en esta etapa de la pandemia, porque a mayor número de internados mayor es la chance de que el sistema de salud se sature. «Esa es la diferencia con la etapa anterior de la pandemia».

Las fuentes consultadas aclararon que no sorprende que la población vacunada se infecte, como se observa en todo el mundo. «Lo notable de la vacunación es que son muy pocos los que contraen formas severas. Por eso el doctor Anthony Faucci acuñó la frase ‘la pandemia de los no vacunados'», añadieron. Para graficar este escenario, destacaron que de 418 casos activos solo dos están en internación, justamente personas que decidieron no vacunarse.

Crece aplicación de primera dosis.

Los índices de la provincia de La Pampa en términos de vacunación han sido un ejemplo ha nivel país. Sin embargo, en las últimas semanas las autoridades sanitarias han observado un incremento en las personas que se acercan a los vacunatorios para aplicarse la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19.

Durante la jornada del viernes, en vísperas de la Nochebuena, muchas personas se acercaron a los vacunatorios. Algunos de ellos lo hicieron para completar esquemas de vacunación y otros fueron para recibir su correspondiente dosis adicional o de refuerzo.

Sin embargo, también hubo personas que lo hicieron para iniciar el esquema con la primera dosis. «Siempre estuvimos bien», destacaron fuentes de Casa de Gobierno y recordaron que actualmente alrededor del 89,5 % inició el esquema.

En ese sentido, revelaron que hubo un incremento en la cantidad de personas que se acercan para recibir la primera dosis. «De a poco se están incrementando, más o menos entre 200 y 250 por día de primeras dosis, lo cual es muy bueno», destacaron.

«Está mejorando ahora», remarcaron y señalaron que esto ocurre en toda la provincia de La Pampa. «Nunca estuvo mal, pero seguimos incorporando gente a la vacunación», resaltaron.

Comentarios

Comentarios