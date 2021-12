En La Pampa, la mayoría de los contagios de Covid 19 provienen de Córdoba

En La Pampa, en los últimos dos días, se confirmaron 140 nuevos contagios de coronavirus. Las fuentes consultadas revelaron que la mayoría de los nuevos casos y de las personas aisladas provienen de la provincia de Córdoba, jurisdicción donde se ha desatado un fuerte brote vinculado a la variante Omicron. Por estos motivos, se estima que en las próximas semanas podría comenzar a circular en La Pampa.

Desde el Ministerio de Salud indicaron que el viernes, tras analizar 1.241 muestras, se detectaron 79 positivos; y este sábado se registraron 61 nuevos contagios tras concluir con el procesamiento de 858 testeos.

Según el reporte epidemiológico emitido ayer, ocho personas recibieron el alta médica y hay 1.211 en aislamiento estricto

Refuerzan los testeos en las rutas.

En un trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud y de Seguridad, se reforzaron los testeos en los Puestos Camineros de la provincia y en las Terminales de Omnibus en el marco de las fiestas y el comienzo de las vacaciones de verano.

El objetivo es reforzar la detección temprana de las personas que poseen coronavirus. En ese marco, solo se han detectado casos positivos en micros que arribaron a Santa Rosa y General Pico.

Fuentes de Casa de Gobierno explicaron que se están haciendo hisopados en las rutas «y en todos los puntos camineros».

La intención de las autoridades es fortalecer los lugares de testeo para «detectar antes de tiempo».

En ese marco, el viernes por la mañana estuvieron en Gobernador Duval y ayer se difundieron fotos de los trabajos realizados en Catriló. «Hasta ahora todos negativos los que ingresaban para quedarse en La Pampa», revelaron ayer fuentes consultadas.

«No es obligatorio, es persuasivo», aclararon y explicaron que se controla «si el paciente tiene síntomas y si acepta, pero no es obligatorio. Es un control donde preguntamos, si tiene síntomas lo hisopamos y si no tiene le ofrecemos si se lo quiere hacer. No es obligatorio, no es que para entrar a La Pampa hay que tener un PCR negativo».

Positivos en las terminales.

Por otro lado, desde Salud informaron que se ampliaron los Centros de Testeos Covid en las terminales de ómnibus de la Provincia.

«Con una mayor afluencia turística y con el objetivo de sostener una situación epidemiológica estable es que se reforzaron los puestos de detección para hisopar a los pasajeros que arriban desde otras provincias», señalaron.

Revelaron que se han detectado casos positivos de Covid-19 «en las terminales de Santa Rosa y de General Pico».

Durante el turno mañana del viernes en la capital pampeana, entre las 5.30 y las 8.30, se hicieron 73 hisopados y dos resultaron positivos.

Desde la cartera recordaron que «frente a la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad las personas deben autoaislarse y consultar en los puestos de detección. La utilización de las medidas de prevención (cubreboca nasal, distanciamiento físico de dos metros, ventilación cruzada de ambientes y la frecuente desinfección de manos ) reducen significativamente el riesgo de contagio. Desde el Ministerio de Salud se reiteró que la pandemia no terminó por lo que resulta vital proseguir con las tareas y medidas de cuidado».

Filas para hisoparse.

En la víspera de Navidad, en un contexto de alza en los contagios, los puestos de testeo dispuestos por el Ministerio de Salud registraron una importante afluencia.

Un ejemplo de ello fue la Terminal de Ómnibus, donde se armaron largas filas de gente que llegó para hisoparse antes de compartir la cena navideña con la familia.

