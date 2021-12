Álvarez confirmó que el boicot al Presupuesto 2022 demorará la construcción de 8 CDI’s en La Pampa

El ministro de Desarrollo Social de La Pampa, Diego Álvarez, puso en duda que se puedan construir los edificios ya adjudicados de ochos Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y los otros ocho que estaban gestionados ante Nación, porque el boicot de los legisladores opositores al Presupuesto 2022 desfinanció las obras proyectadas para el año próximo. El funcionario provincial calificó de «irresponsables» a los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) porque priorizaron «más los intereses partidarios que los intereses de los pampeanos». «En un país que no tiene acceso a créditos (internacionales) y una provincia donde la oposición no nos dejan acceder a créditos, la verdad que no me gustaría estar en manos de ellos», analizó.

Los edificios de los Centro de Desarrollo Infantil se iban a construir en Toay, General Acha, Quemú Quemú, 25 de Mayo, Realicó, Santa Rosa, Eduardo Castex y Lonquimay, e iban a generar una inversión por más de 300 millones de pesos. Hasta el momento se licitaron las obras, y la comisión de preadjudicación no se expidió, pero ahora la adjudicación se demorará porque existen dudas sobre el financiamiento que iba a arribar desde el Ministerio de Obras Públicas de Nación.

«En Obras Públicas están analizando las propuestas, donde se hace un análisis técnico y administrativo porque los presupuestos estuvieron por encima del presupuesto oficial. Nosotros esperamos que la falta de presupuesto no afecte la ejecución de estas obras, porque tenemos licitados ocho CDI y teníamos gestionados otros ocho edificios, y todas las obras rondan los 900 millones de pesos», dijo Álvarez en un acto que se desarrolló -el jueves- en el Centro Cultural Municipal (CCM) de Eduardo Castex.

El funcionario provincial evaluó que las obras de infraestructura son muy importantes porque generan movimiento en las economías regionales y mejoran los índices de empleabilidad, pero resaltó que estos edificios también son «muy importantes» porque permiten «el acceso a derechos de nuestros niños y niñas, donde comienzan la primera socialización desde los 45 días y donde hay grupos interdisciplinarios para acompañar a las familias».

«Hay cuestiones políticas -continuó- que no se piensan lo suficiente y generan un daño para el desarrollo de las localidades, porque si la provincia no tiene recursos los principales perjudicados son los municipios y eso nos preocupa».

-Álvarez, ¿la falta de presupuesto nacional también puede afectar algunos programas sociales que financia Nación en La Pampa?

-Hacer una previsibilidad de lo que vamos a contar el año próximo es muy difícil sin Presupuesto Nacional, y dejo en claro la irresponsabilidad de los legisladores de la oposición que priorizaron el interés partidario por encima del interés de los pampeanos y pampeanas.

