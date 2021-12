Para el ministro Álvarez, colaboradora de Curutchet «no sabe de qué habla»

En el transcurso de las últimas jornadas, una asesora de la intendenta Mónica Curutchet posteó irónicamente en las redes sociales que 38 años después de #ungobiernoenacción, en referencia al slogan publicitario del gobernador de Sergio Ziliotto, en nuestra provincia se depende de Nación para hacer obras.

«No tenemos fondos provinciales» para ejecutar la obra del CDI que «se anunció en junio de 2021», expresó -en el diario digital de Radio DON- la encargada de informar los actos de gobierno municipales.

«No conozco a esa funcionaria o asesora de Curutchet», respondió Álvarez, pero consideró que sería «una gran irresponsabilidad» destinar las reservas provinciales para construir los edificios de los CDI. «Las reservas están para garantizar que haya un sistema de salud ante la contingencia», reiteró.

La asesora de Curutchet «habla de un desconocimiento absoluto del funcionamiento de la cosa pública y de la responsabilidad que tenemos para administrar los recursos de todos los pampeanos», reafirmó el entrevistado.

«Esas reservas tienen un destino y una finalidad para no sufrir contingencias tanto situaciones como una pandemias o crisis económicas. En esta pandemia reacondicionamos todo el sistema público de salud gracias a la responsabilidad y compromiso de mantener las reservas de la provincia para hacer las inversiones necesarias», explicó.

«Esta gente no tiene idea de lo que está hablando, porque no tienen idea de lo que significó la inversión en el sector público de salud y en todas las áreas, porque no solamente se atendió la pandemia, sino que hubo una inversión muy grande en Desarrollo Social por los aislamientos y las heridas que quedaron de la pandemia, donde tuvimos que subsidiar actividades por más de 70 millones», concluyó.

Comentarios

Comentarios