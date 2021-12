Habilitan código QR en el monumento a Ricardo Nervi y se escucha la canción emblema de La Pampa

En el monumento a Juan Ricardo Nervi se habilitó ayer un código QR que permite escuchar «La Pampa es un viejo mar», que es la canción emblema provincial y tiene letra del escritor castense y la música del también pampeano Alberto Cortez; y seguidamente se habilitó oficialmente la sala de lectura con la obra del pedagogo local.

El secretario de Gobierno local, Luis Ordoñez, y el director de la Escuela para Adultos 3, Leonardo Aicardi, fueron los encargados de recordar las distintas facetas de Nervi, en el último acto oficial enmarcado en las celebraciones por el centenario de su natalicio.

El primer acto fue la habilitación del código QR en el monumento ubicado a la vera de la ruta nacional 35, donde los concurrentes pueden escanear la imagen y escuchar el tema que recientemente fue designado, por los diputados pampeanos, como «canción emblema provincial». Estuvo la intendenta Mónica Curutchet y otros funcionarios.

Ordoñez expresó que durante los distintos actos que se realizaron este año, se habló «de distintas facetas» del ex periodista de LA ARENA, Juan Ricardo Nervi. Ya sea sobre su «labor pedagógica, su obra literaria, su labor periodística, sus logros académicos, deportivos, artísticos, su reconocimiento local, provincial, nacional e internacional».

«Hoy quiero agregar lo que podríamos llamar la añoranza, el recuerdo permanente de su aldea gringa, potenciado por la distancia, y prueba de ello son las hermosas viñetas castenses que escribía semanalmente para un periódico local durante su exilio en México, cuando su pueblo cumplía 70 años», recordó.

Destacó que la recopilación de las viñetas las realizó Aída «Chiquita» Lorini, y estimó que existen medio centenar que se deben preservar para la posterioridad. Consideró que ahí «pinta con su paleta maravillosa de palabras, narrando historias, festejos, tragedias, testimonios, que quizás le sirvieran para alimentar la llama permanente que lo mantenía unido a su aldea, de la decía que no caben en ella intrusos ajenos a las vibraciones afectivas del terruño, y acortaba así la distancia y el tiempo que lo separaban de sus afectos, sirviendo para el recuerdo».

Sala de lectura.

Por su parte, en la habilitación de la sala de lectura en el Museo Histórico Municipal que precisamente lleva su nombre, el discurso estuvo a cargo del docente Aicardi. Muchas personas se sentirán acompañadas en este lugar cuando vengan a leer un libro de Ricardo, conocer su vida y su historia y apoyar el celular en el monumento y estar acompañados por esa bella canción que nos representa a todos los pampeanos», destacó.

El docente resaltó que la idea que tenía Nervi de la pedagogía «es revolucionaria y nunca va a morir de vieja».

«La mirada de Nervi -continuó- de la educación siempre estará vigente porque tenía en cuenta al otro, el hecho educativo era compartido donde el docente y estudiante eran parte de un mismo camino, nunca una idea individualista o mezquina».

Finalmente recordó una historia personal con el recordado escritor y pedagogo castense. Cuando terminó el profesorado de Educación, concurrió a la casa de su hermana Eulalia para avisarle, porque «el último tramo lo hice con él».

«Y cuando llegué me abrazó y me dijo que no me convierta en gana pan sino que sea un buen maestro», destacó. «En esa frase expresó un fuerte contenido social, político, educativo, cultural y laboral. No fue ni una imposición, sino que me pidió que trate de ser un buen maestro», concluyó Aicardi.

