Hoy está cumpliendo 64 años Jose Luis «Pucho» Ponce

29 de Diciembre de 1957 – Nace José Luis “Pucho” Ponce, en la localidad de Villa María, Provincia de Córdoba. Músico interprete de bajo eléctrico.

Según él recuerda: “Me gustaba la batería pero a los 16 me prestaron un viejo bajo Faim y al poco tiempo me ganaba mis primeros pesos en una orquesta de baile de la zona. Forme un grupo de rock, Universo, y a los 20 me mude a Córdoba capital para estudiar ingeniería”.

En 1987 se fue de gira a Italia y 7 años se tomó para el regreso.

Por medio de su amigo Pepe, sonidista de Los Tekis, conoció a los chicos recién consagrados en Cosquin 1995 y fue convocado para tocar, junto con Walter Sader, con vistas a cumplir una serie de actuaciones veraniegas, pero se quedó definitivamente en la agrupación.

