Bensusán criticó a los legisladores de JxC: «No pidieron que los voten para no trabajar», dijo

El senador Daniel Bensusán destacó la aprobación del proyecto que modificó el impuesto de Bienes Personales, y criticó el intento de la oposición legislativa para dejar sin quórum la sesión de la Cámara Alta. Los pampeanos Daniel Kroneberger y Marcela Coli (Juntos por el Cambio) se ausentaron de la sesión.

En el Senado de la Nación ayer se aplicaron modificaciones al impuesto a los Bienes Personales, proyecto que volvía a la cámara alta, luego de tener media sanción en Diputados.

“Estas modificaciones son un beneficio claro para más de medio millón de personas que dejarán de pagar el impuesto. Lo dijimos en la campaña y estamos cumpliendo: trabajar desde el Congreso para aliviar situaciones impositivas de nuestro país y principalmente de la pampeana”, aseguró el legislador nacional del Frejupa.

“Bienes Personales alcanza a un pequeño porcentaje de contribuyentes, alrededor de 16 mil, que son los que poseen los patrimonios más altos. Se grava a individuos, no a empresas, ni a sectores productivos. Al pasar el piso de 2 a 6 millones de pesos, va a excluir de la obligación a trabajadores o empresarios pymes, que de no modificarse hubieran tenido que pagarlo. La falta de actualización del mínimo estaba perjudicando a una cantidad importante de contribuyentes que se iban sumando”, explicó.

“PRIVAN DE BENEFICIOS DIRECTOS A LA SOCIEDAD»

La oposición continúa con su estrategia de vaciar de institucionalidad al estado argentino. Esto no es contra un presidente. Es contra el pueblo argentino, porque están privando de beneficios directos a la sociedad en general. Particularmente preocupa el castigo al que siguen pretendiendo someter a La Pampa. Lo hicieron durante los cuatro años que fueron gobierno y ahora pretenden seguir haciéndolo como opositores, resaltó ayer Bensusán.

“Las pampeanas y pampeanos nos votaron para venir a trabajar al Congreso. A sentarnos en nuestras bancas, a proponer, debatir y votar todas las iniciativas que se consideren en favor de la sociedad argentina. No recuerdo a candidatos o candidatas dijeran a la población “voten por mí que no voy a trabajar”, sabíamos que no tenían propuestas claras, pero parece que el único objetivo que tienen hoy por hoy es destituir al gobierno votado por el pueblo argentino”, agregó.

“Nada es casual. Estamos ante una avanzada destituyente. La misma estrategia aplicada hace unos días en la Cámara de Diputados de la Nación al rechazar el Presupuesto 2022, que se está replicando en provincias y municipios que no son gobernados por la oposición”, concluyó.

“NO PUEDE QUEDAR IMPUNE”

Bensusán también se refirió a la aprobación del proyecto de declaración, aprobado en la misma sesión, que manifestó repudio a la denominada “Gestapo macrista”, pergeñada hace tres años, por las gestiones nacional y de la provincia de Buenos Aires, comprobada con filmaciones de la AFI.

“Es de una gravedad institucional enorme. Es más que un escándalo mediático”, dijo.

“Se debe investigar este incidente. Debemos saber si era un hecho aislado o, como muchos sospechan, una práctica sistemática para armar causas judiciales a quienes pensaban distinto al gobierno que estuvo entre 2015 y 2019”, concluyó Bensusán.

Comentarios

Comentarios