Pinamar: Viajaba con sus dos hijos en un cuatriciclo, volcó y murió aplastada

El uso de cuatriciclos en la Costa Atlántica, sin casco y sin respetar la normativa volvió a traducirse en muerte. Agustina Queirel, de 34 años, falleció este miércoles en una playa de Pinamar al volcar el cuatriciclo que conducía y golpearla en la cabeza. La víctima conducía sin casco, al igual que otras tres personas que viajaban con ella: sus dos hijos y una amiga de 37 años.

El hecho sucedió en la Segunda Olla, un lugar privado que se encuentra en la zona de Pinamar Norte, cerca del límite con Costa Esmeralda, lugar donde estaba alojada Queirel, oriunda de la provincia de Corrientes.

Según trascendió la joven efectuaba maniobras con el cuatriciclo: después de saltar un médano, el vehículo – un modelo Cforce 625- se dio vuelta y golpeó a la conductora en la cabeza.

Uno de los niños resultó ileso, mientras que su hermano y la amiga de la víctima sufrieron politraumatismos leves y fueron trasladados al hospital municipal.

El cuatriciclo en el que se movilizaban tiene un peso superior a los 350 kilos.

Otras muertes en cuatriciclo

La semana pasada, un día antes de la Nochebuena, una nena de 10 años murió al chocar el cuatriciclo que conducía en la ciudad de Cipolletti, Río Negro. La niña menor de edad manejaba sin casco la calle Scalabrini Ortíz, entre Dante Alighieri y La Esmeralda, a una cuadra de su casa.

«La pequeña perdió el control del cuatriciclo y terminó colisionando contra el cerco perimetral de la empresa Kleppe», relató tras el accidente el subcomisario Diego Domínguez. El vehículo quedó secuestrado y será peritado para establecer si a la pequeña se le trabó el acelerador o sufrió algún otro desperfecto.

Los casos de muertes por el manejo inapropiado de estos vehículos no ocurren solo en la Costa Atlántica, pero la temporada de verano bonaerense mantiene una constante en las noticias sobre fallecimientos de jóvenes al mando de cuatriciclos.

En febrero del año pasado, Gabriel Carrizo, un joven de 21 años, que conducía uno de esos vehículos fue chocado por una moto que participaba de una picada y murió en la localidad costera de Villa Gesell. La colisión dejó otros tres heridos, que están fuera de peligro.

El accidente se produjo mientras un grupo de motos participaban de una picada. En el momento del choque circulaban a alta velocidad en una zona próxima al lugar donde el próximo fin de semana se desarrollará la principal competencia de enduro del país.

Una normativa que no se cumple

En 2018, tres otros casos de muertes por accidente con cuatriciclos, la Dirección Provincial de Políticas de Seguridad Vial bonaerense dictó junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y los municipios adheridos nuevas normativas para incrementar los controles sobre este tipo de rodados.

Según la normativa, el cuatriciclo pasó a ser considerado un vehículo automotor, lo que significa que se le aplican las mismas infracciones que se penan con la retención de la licencia en caso, por ejemplo, que no se ajuste al límite de edad para conducir que es de 17 años, que la persona que conduce no cuente con licencia o que no cumpla con las exigencias de seguridad reglamentaria del vehículo.

