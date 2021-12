Un piloto pampeano largará el Dakar 2022 en Arabia Saudita

El piloto pampeano David Zille, nacido en 25 de Mayo y radicado en Neuquén, tendrá este sábado su debut oficial en la 44º edición del Rally Dakar 2022. La histórica competencia se disputará desde el 1 al 14 de enero en Arabia Saudita y se dividirá en 12 etapas con salida y llegada en Jeddah.

La edición tendrá la particularidad del debut en la competencia del pampeano Zille, que supo correr en el Safari provincial, y que ayer realizó el Shakedown. El piloto radicado hace tiempo en Neuquén participará en la categoría Side By Side con un Can Am Maverick XRS del equipo South Racing, y estará acompañado por el cordobés Sebastián Cesana.

El pampeano ganó su cupo en la máxima competencia de rally raid del mundo -la más extrema y exigente del automovilismo- luego de ganar la carrera de debutantes en el Rally de Andalucía. El veinticinqueño ganó la prueba española con su navegante Bruno Jacomy, terminaron 21 en la general y ganaron el premio Road to Dakar. De la prueba participaron importantes figuras como Nasser Al-Attiyah y Carlos Sainz.

El equipo South Racing le entregó una máquina impecable a los debutantes argentinos, quienes en su primera experiencia a nivel mundial consiguieron el pasaporte para ser parte de la próxima edición del Dakar.

En su primera experiencia en la legendaria travesía, el piloto que nació en La Pampa pero está radicado desde hace tiempo en Neuquén, lucirá el número 446 en el Can Am del South Racing, en la clase ST4 NO.

Esperanzados.

«Siempre me gustó lo extremo, andar al límite y vi que el Dakar era lo que a mí me gustaba. Requiere de mucho rigor, de mucho estado físico. Para mí es un desafío importantísimo tanto en lo profesional como en lo personal», señaló en primer término el pampeano en declaraciones públicas. Y agregó: «Tenía claro que en algún momento íbamos a llegar porque siempre tuve la ilusión y nunca perdí la esperanza. Tal vez no pensé que éste sería el año».

El oriundo de 25 de Mayo también destacó que el quiebre se dio en el Rally de Andalucía, donde comprobó que las condiciones personales y del equipo le bastaban para llegar a la máxima competencia: «Nos hizo entender que teníamos alguna oportunidad de estar en la disputa».

«Siempre nos mantuvimos activos a pesar de no lograr campeonatos. Eso nos hizo mejorar la performance y nos dio la chance de estar hoy acá. Dakar es un sueño para mí y se me está haciendo realidad. Tener este desafío ha hecho que me preocupe por otras cosas que antes no prestaba atención. Queremos estar acá y vamos a dar todo», dijo. Y concluyó: «No queremos ir a dar la vuelta, queremos ir a competir».

El South Racing.

«Estar en un buen equipo te resuelve muchas cosas porque vamos concentrados directamente en manejar. Si estamos en sintonía con Sebastián (navegante) las cosas van a hacer más fáciles», detalló.

Con respecto a la exigencia de la competencia, Zille destacó que «las dunas son divertidas para entrenar pero en carrera es otra cosa». «Hay que saber leerla y entenderla porque pueden ser muy traicioneras. También apostamos a los entrenamientos y las carreras que se hicieron en el Canav», aseguró el piloto argentino.

«El gran momento fue el Andalucía Rally 2021, una carrera particular que tiene más de rally que de navegación. Fuimos rápidos y constantes y no tuvimos problemas técnicos. Nos sumamos con mucho orgullo al equipo South Racing, donde todo el mundo quiere estar. Ellos han hecho un gran trabajo con el Can-Am a nivel de suspensiones y performance. Está claro que el objetivo es terminar el Dakar y sería ideal hacerlo entre los diez primeros.», reconoció Zille al portal oficial del Rally Dakar.

Trayectoria.

David Zille se inició en competencias de moto a los 13 años y luego se subió a las cuatro ruedas donde disputó competencias en el Safari pampeano, sobre todo en su localidad natal.

«Yo me inicié en enduro y motocross. A quienes nos gusta la moto, soñamos con el Dakar. A los 21 años empecé a hacer algunas competencias de Safari y de cross country. Luego competí en el Rally Argentino tres temporadas. En estos dos últimos años me sumé al CaNav y también disputé los dos SARR (South American Rally Race), para sumar kilómetros y experiencia», detalló el pampeano.

Zille logró buenos resultados en enduro a nivel regional y nacional. Terminó su carrera de motociclismo en el desafío Norpatagónico donde logró el segundo lugar. Luego, en 2002, desembarcó en el mundo de las cuatro ruedas en carreras regionales de safari, en las que compitió por cuatro años. En 2006 y 2007 participó en rally a nivel nacional con Fiat en categoría N2 y después en la N4 light en el año 2008 con Subaru.

En 2018 adquirió el UTV Can-Am Maverick X3 y en 2019 arrancó su participación en el Campeonato nacional de navegación CANAV quedándose con el primer puesto en su debut. En el 2022 llegará el gran desafío de debutar en una gran travesía como es el Dakar.

