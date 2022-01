¿En Eduardo Castex cómo comenzó la tercera ola y que variante de Covid 19 está circulando?

En las últimas jornadas hubo largas filas de personas para hisoparse en el Hospital Pablo F. Lacoste de Eduardo Castex, y la tercera ola ya suma más de 80 contagios activos –hasta el viernes- de la Covid-19. Pese a contar con cinco trabajadores aislados que realizaban «los hisopados y trabajaban en el laboratorio», se dispuso nuevamente una ampliación de horarios para satisfacer la demanda de testeos, y se espera la finalización de «algunos detalles» para habilitar los hospitales modulares para realizar los análisis rápidos.

Según el director del Hospital Pablo F. Lacoste José Luis Alfonzo, momentáneamente «no tenemos circulación viral» en esta localidad. El entrevistado confirmó que esta tercera ola en Eduardo Castex comenzó con contactos estrechos que personas de Córdoba que arribaron para participar de una fiesta social, y después se potenció con el arribo de estudiantes y personas para las fiestas navideñas, principalmente de Córdoba y Buenos Aires.

El doctor José Luis Alfonzo indicó que se amplió el horario de hisopados, de lunes a viernes de 7 a 12 horas, y los sábados, domingos y feriados de 9 a 11 horas, porque actualmente «tenemos una capacidad operativa (limitada) que permite realizar los testeos en horario matutino porque lleva unas horas de producción y no se pueden dejar de un día para el otro».

-Alfonzo, ¿está confirmado que está circulando la variante ómicron?

-No podemos confirmar que variantes están circulando, pero si tenemos varios datos que es una variante muy contagiosa, suelen ser leves, no respeta edades y la mayoría de los contactos provienen de Buenos Aires y mayoritariamente de Córdoba, donde hay una alta circulación de esta variante. No es muy errado sospechar que se trata de esa variante, pero eso se debe determinar en los estudios epidemiológicos que se realizan en La Plata.

«Conocer la variante no nos modifica como población, porque sabemos que nos tenemos que seguir cuidando porque no terminó la pandemia, tuvimos un breve lapso de alivio y debemos seguir presentando batalla a la pandemia», destacó el entrevistado.

«Nos tenemos que seguir vacunando -continuó- para evitar cuadros graves, se requiera menos internación y tengamos menos decesos en la población. La vacunación no se pude discutir, más allá que algunas personas, con libertad de expresión, pueden opinar sobre las vacunas, pero en el mundo quedó demostrado que funcionaron para evitar cuadros graves en los pacientes».

-Alfonzo, en los anteriores brotes dio resultado detectar los nexos epidemiológicos. ¿En este caso pudieron determinar el origen de este brote?

-Los primeros casos fueron contactos estrechos de una gente de Córdoba en una fiesta de casamiento o una comida en nuestra localidad. Cuando se hisopo el grupo familiar ya estaba aislado. Y después durante las fiestas vino mucha gente de otras provincias donde hay alta circulación.

-Algunas estadísticas indican que la mayor cantidad de contagios se produce entre los jóvenes. ¿En Eduardo Castex también es así?

-La mayoría son jóvenes entre 20 y 35 años. Son los que tienen mayor movilidad social y tiene mayor contacto con estudiantes de otras provincias, creo que esa es la relación, no porque la cepa tenga una preferencia como las anteriores donde generaba mayores contagios entre adultos mayores, después fue hacia los niños. Ahora no respeta edades, y el mayor movimiento está entre los adolescentes y adultos jóvenes.

