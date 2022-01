Guardia de la reina Isabel II pisoteó a un niño: El video que se viralizó y causó indignación

El video de un soldado de la guardia de la reina Isabel II del Reino Unido se volvió viral en las últimas horas y provocó indignación. En la filmación se puede ver cómo derribó a un niño que se le atravesó en el camino cerca de la Torre de Londres y lo pisoteó.

El episodio tuvo lugar cuando el militar realizaba una patrulla a pie junto con un compañero y, ante la presencia de un grupo de turistas y curiosos, no dudó en patear a un niño que se cruzó por su camino.

«¡Apártense!», gritó el uniformado en el momento que arrolla al nene, sin detener la marcha en ningún momento. Posteriormente, se ve que el pequeño se levanta y es asistido por su madre.

After a video was posted on TikTok of a Queen’s Guard soldier stamping his foot on a small child whilst marching at the Tower of London, a UK @DefenceHQ spokesperson claims that, following the incident, “the soldier checked on the child and was reassured that all was well.” pic.twitter.com/bYmZsrMDqD

— Omid Scobie (@scobie) December 29, 2021