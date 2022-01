Hoy está cumpliendo 73 años, Carlos Ernesto Bazán

1 de Enero de 1949 – Nace Carlos Ernesto Bazán en Recreo, Departamento La Paz, en la Provincia de Catamarca. Cantor, autor, compositor.

Integrante del Trío San Javier, al que se incorporó en 1984, en reemplazo del Paz Martínez, como primera guitarra y primera voz.

Como solista actuó en Japón durante un semestre en 1974, grabando una placa.

Obras: A pelear la vida (con Carlos Crasci) – Almas gemelas (con Pedro Favini) – Ausencia (con Luis Carlos Guzmán) – Capitán libertador (con Alfredo Torres) – Catamarca a tus pies – Catamarca me conoce (con Tito Segura) – Córdoba sin ti (con Pedro Favini) – Cuando vuelvo a Catamarca – Del Zuncho a la gloria (con María E. Barrionuevo) – Desencanto – Doña María la panadera – Donde hay amor no hay olvido – En los montes de Santiago – La desigual batalla (con Oscar Valles) – La despedida (con Juan J. Novaira) – La morenita del valle (con Julio C. Fontana) – La zamba del poncho (con Pedro Favini) – Mi madre provinciana – Pensé (con Roberto Ternan) – Recreo, pueblo mío (con Eduardo Labaque) – Si yo te amaba como nadie (con Pedro Favini) – Un amor en cada puerto – Y que vivan los novios (con Pedro Favini), entre otras.

