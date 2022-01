Mar del Plata: Intentaron atacar un centro de testeo porque no llegaron a hisopar a todos

Personas que esperaban para ser hisopada se enojaron con los médicos que realizaban el análisis en una unidad móvil ubicada en la rambla de Mar del Plata porque tenían que irse.

De acuerdo a los testimonios de las personas que estaban esperando en el lugar, uno de los encargados del centro de testeos les dijo que iban a realizar una cantidad de hisopados pero luego no llegaron a tiempo ya que se tenían que trasladar hasta Playa Grande para continuar trabajando, lo que provocó el enojo de los presentes que los increparon y debió interceder la policía.

«Estamos exigiendo que nos respeten el lugar porque estamos esperando desde el mediodía y el muchacho que hisopa nos dijo que llegaba hasta cierto punto y ahora dicen que no llegan porque necesitan llevarse el camión a Playa Grande. Nosotros nos trasladamos hasta allá pero que nos respeten el lugar», señaló una mujer, que alegó que los «trataron mal» y que los médicos llamaron «a la Infantería» porque «tienen miedo que le peguemos».

Otra chica, que decía que estaba con síntomas, y estaba esperando a ser atendida, remarcó: «Yo si estoy enferma, no me pagan y no me puedo quedar tirada en la cama. Soy marplatense y no tengo ningún derecho, solo quiero que me respeten el lugar, somos solo 15 personas».

Ante el tumulto de gente, los médicos salieron nuevamente a hablar con los presentes para tratar de calmar los ánimos en medio de insultos. «Falta gente, no damos abasto» dijo uno de los médicos.

«Nosotros estamos hasta las 17, este carro llego acá a las 11, son dos personas escribiendo porque tenemos que tomar muchos datos, y una hisopando, nos esforzamos lo que más podemos. Eran las 3 y media y yo conté 50 personas y no me dieron las manos y me esmeré para atender a todas las personas que podía pero no llegué», se justificó profesional de la salud.

Todo esto mientras le gritaban si le podían dar un papel que especificara que «tenían prioridad» para realizarse el análisis, porque ya había cola en Playa Grande.

Comentarios

Comentarios