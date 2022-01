En el Hospital de Castex confirman que los hisopados de Covid 19 tienen un «alto índice» de positividad

Los profesionales del Hospital Pablo F. Lacoste de Eduardo Castex destacaron que actualmente la positividad de los testeos ronda entre el 25 y 30 por ciento, y actualmente hay una decena de personal sanitario afectado por la pandemia, entre quienes hay contagiados de Covid-19 y contactos estrechos. «Tuvimos que extremar las medidas de bioseguridad porque estamos frente a una cepa que aún no esta confirmado que sea ómicron, pero es una cepa altamente contagiosa», indicó el bioquímico Juan Balsa.

En las últimas jornadas se realizaron más de un centenar de hisopados diarios en el Hospital castense, y los índices de positividad también fueron elevados, ya que ayer se alcanzaron los 40 testeos positivos.

Actualmente hay 134 casos activos, y un adulto mayor que permanece internado, y no está vacunado «por propia decisión».

El director del centro asistencial castense, José Luis Alfonzo, ayer destacó que actualmente «tenemos una baja de una decena de personal que esperamos su recuperación», pero también enfatizó que en esta tercera ola «de los no vacunados» en el Hospital «estamos mejor preparados que en la primera y segunda ola».

Turistas contagiados.

El bioquímico Juan Balsa explicó que en las últimas jornadas «estamos volviendo a tener muchos hisopados y muchos positivos».

«Estamos volviendo a momentos duros que ya afrontamos, pero afortunadamente aún no repercute en la cantidad de internados. Estamos superando los 90 hisopados diarios y estamos realizando más testeos que en el pico del brote anterior», detalló.

El entrevistado indicó que desde el Hospital local se aconseja que se hisopen quienes tienen síntomas y las personas que arriban de otras provincias. «Los testeos son muy importantes. Hay gente que vino de otras provincias y no tenía síntomas, pero se hisoparon y dieron positivo», destacó.

«Las personas que son contactos estrechos y no tienen síntomas, lo recomendado es que no concurran a hisoparse, porque pueden estar incubando el virus y al no tener síntomas es muy difícil que de positivo y puede dar un falso negativo», advirtió Balsa.

El entrevistado destacó que se detectaron «muchos casos» que personas contagiadas de Covid-19 que regresaron de vacaciones de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, y también varios casos de viajeros que estuvieron en San Luis.

«Quienes regresan de vacaciones es muy importante que se testeen porque los centros turísticos están muy concurridos y por ahí relajan las medidas de prevención, por eso pedimos que tengan la precaución de hisoparse cuando regresan y estén atentos algunos días por los síntomas», resaltó.

-Balsa, ¿estamos ante una cepa altamente contagiosa que no permite relajamientos?

-Esta cepa es realmente muy contagiosa. El personal del Hospital se contagió y tenemos todos los protocolos y cuidados preventivos. Esta semana acordamos que extremaremos las medidas de bioseguridad porque estamos frente a una cepa muy contagiosa.

-¿Aún no está confirmado que se trate de ómicron?

-No, no está confirmado, pero es alta la posibilidad porque es demasiado alta la contagiosidad y por suerte es más leve, pero en esto influye demasiado la campaña de vacunación porque reduce el impacto del virus. El promedio de contagios mayoritariamente oscila entre los 30 y 40 años, más allá que también tenemos edades disímiles. Esto es muy reciente y creo que entre esta semana y la próxima tendremos un mejor panorama.

