Murió Sidney Poitier, el primer afroamericano en ganar un Oscar

El actor Sidney Poitier, tal vez la primera estrella afroamericana de Hollywood, murió a los 94 años de edad. Durante su extensa y reconocida trayectoria participó en 56 películas y fue premiado en varias ocasiones, en dos de ellas con un Oscar; uno honorífico entregado en 2002.

Había nacido el 20 de febrero de 1927 y no solo se dedicó a la actuación, sino que también se desempeñó como escritor y diplomático estadounidense.

Empezó su carrera en obras de teatro en la que interpretaba papeles desafiando los estereotipos raciales de mediados del siglo pasado.

En 1963, Poitier consiguió ser el primer actor afroamericano en ganar el Óscar al mejor actor por su interpretación en Los lirios del valle. En 1965 destacó en la película antibelicista The Bedford Incident y en 1967 protagonizó su película más reconocida: To sir, with love (Al maestro con cariño).

Comentarios

Comentarios