Luis Olivera dirigirá a Ferro de General Pico en el Torneo Provincial 2022

El entrenador Luis Olivera (34 años) dirigirá a Ferro Carril Oeste de General Pico en el Torneo Provincial 2022, que comenzará el 30 de enero. La entidad piquense oficializó la novedad en las redes sociales, y anticipó que el plantel comenzará la pretemporada este lunes 10.

Olivera oriundo de Bernardo Larroudé y radicado en Eduardo Castex, tiene antecedentes de dirigir los dos clubes castenses y tuvo un último paso por Cultural Argentino de General Pico.

“Fue todo muy rápido. Me contactaron explicándome la situación de Juan Accattoli, quien por cuestiones personales no había podido asumir este compromiso y también comentaron cuál es la idea del club. Nos pusimos de acuerdo enseguida y pudimos cerrar todo”, expresó en las redes sociales de la entidad verde piquense.

“La propuesta me sedujo de inmediato por todo lo que representa Ferro a nivel deportivo en La Pampa, porque además es un club que tiene una gran estructura y dónde uno puede trabajar con todos los recursos necesarios. Y obviamente por la posibilidad de estar día a día con un plantel y un cuerpo técnico profesional que compite a otro nivel desde hace muchos años”, reconoció el profesor de Educación Física.

OBJETIVOS

Olivera mantuvo una charla con el entrenador del plantel que competirá en el Torneo Federal A, Mauricio Giganti, para coordinar “la metodologías de trabajo y el objetivo de seguir formando jugadores para que en un futuro cercano se puedan insertar en el plantel” que participa en la competencia nacional.

“Ferro es un club que siempre se ha caracterizado por ser competitivo en todas las categorías, desde inferiores hasta primera. Además tiene una identidad de juego bien marcada, con un perfil humano de los jugadores que demuestran tener valores muy importantes, y uno se siente identificado con eso”, resaltó.

TORNEO PROVINCIAL

“En el Torneo Provincial intentaremos pelear lo más arriba posible, pero sin perder de vista que lo principal será que los jugadores juveniles que han surgido de las inferiores puedan seguir creciendo y afianzándose”, anticipó Olivera.

“Viendo –continuó- cómo juegan los equipos de Giganti, y lo que yo he intentado plasmar en los clubes en los que me tocó dirigir, creo que vamos por caminos similares. Me gusta salir a proponer desde el primer minuto, priorizar el buen trato de pelota y el juego colectivo, ser intensos en la presión para recuperar la pelota, atacar con mucho dinamismo por las bandas y atacar el arco rival cada vez que se pueda”.

“Voy a tratar de adaptarme lo más rápido posible a la estructura de Ferro. Soy un apasionado de lo que hago, que se capacita continuamente y también sé que estoy ante una gran posibilidad. Espero que sea un gran año para todos”, concluyó.

