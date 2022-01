Algunos castenses ahora se vacunan contra la Covid 19 para obtener el Pase Sanitario

En el Vacunatorio se aplicaron más de 9.600 dosis del primer componente de la vacuna contra Covid-19, pero todavía hay vecinos que son reticentes a la inmunización. La implementación del Pase Sanitario provocó que algunos vecinos finalmente se inoculen porque «no quieren tener problemas» en viajes turísticos o también porque «los atemorizó» la ola de contagios -que se produjo en todo el mundo- durante la última semana.

El Hospital Pablo F. Lacoste de Eduardo Castex informó que desde el comienzo de la campaña de vacunación contra Covid-19, se aplicaron 22.578 dosis de las vacunas contra el coronavirus. Detallaron que se utilizaron 4.114 dosis de la vacuna Sputnik V, de las cuales 2.210 dosis corresponden a la primera dosis, 1.887 de la segunda dosis y 17 de la tercera dosis; se utilizaron 8.269 dosis de la vacuna Sinopharm, de las cuales 4.192 corresponden a la primera dosis y 4.077 a la segunda dosis.

Después, de AztraZeneca se aplicaron 6.738 dosis, repartidas de la siguiente manera: 2.262 de la primera dosis, 2.220 de la segunda y 2.256 de la tercera dosis. Y también se utilizaron 549 dosis de la vacuna Moderna: 145 de la primera dosis y 404 de la segunda dosis; y se aplicaron 2.761 dosis de la vacuna Pfizer: 660 de la primera, 651 de la segunda y 1.450 de la tercera dosis.

Primera dosis y refuerzos.

«La gente que se vacunó desde el principio de la campaña, ahora se está colocando la tercera dosis, pero no estamos haciendo tantas vacunas de la primera dosis, y actualmente habrá 10 dosis como máximo por día», explicó la enfermera Nora Rodríguez.

La responsable del funcionamiento del Vacunatorio de Eduardo Castex, explicó que actualmente «estamos haciendo a demanda la primera y segunda dosis, pero todavía no han venido todos porque el pase sanitario lo empezarán a pedir próximamente».

La entrevistada detalló que se aplicaron poco más de 9.600 primeras dosis, pero hubo 300 personas que aún no se aplicaron la segunda dosis, y se tendrán que inmunizar para acceder al Pase Sanitario: «Para acceder al Pase Sanitario se requiere minimamente dos vacunas», explicó.

-Rodríguez, quiénes ahora se colocan la primera dosis ¿lo hacen por el avance de los contagios, por la implementación del Pase Sanitario o porque se convencieron que las vacunas son eficaces?

-Algunas personas se vacunan ahora porque se van de vacaciones y no quieren tener inconvenientes, y otros porque están asustados y quieren protegerse. Hay días que estamos colocando 200 vacunas, incluso trabajamos el 31 (de diciembre) y el 1 y 2 (de enero). El domingo pasado colocamos 60 vacunas a demanda. Y el lunes colocamos 200 vacunas, que hacía mucho tiempo que no hacíamos tantas vacunas. Acá no se le niega la vacuna a nadie. Al que le corresponde, se va vacunado. No faltan vacunas y siempre tenemos en stock, e incluso vienen de otras localidades a buscar vacunas acá, porque les queda más cerca que ir a Santa Rosa.

