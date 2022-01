Nueva York: El incendio de un edificio dejó un saldo fatídico de 19 muertos y 63 heridos

Al menos 19 personas murieron y 63 resultaron heridas después de que un incendio, inicidado por un calentador eléctrico, arrasara un edificio de apartamentos en el barrio neoyorquino de El Bronx, informó este domingo el alcalde Eric Adams.

Los medios de comunicación estadounidenses reportaron que hay varios niños entre los fallecidos, informó la agencia de noiticias AFP.

El alcalde dijo a CNN que 63 personas resultaron heridas en el siniestro y apuntó que «este será uno de los peores incendios de nuestra historia».

We’ve lost 19 of our neighbors today. It’s a tragedy beyond measure. Join me in praying for those we lost, especially the 9 innocent young lives that were cut short. https://t.co/YWQyBLyLK8

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) January 9, 2022