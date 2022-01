Chano publicó su celular para ayudar a los que están solos o deprimidos

Chano, ex cantante de Tan Biónica, está superando uno de los momentos más difíciles de su vida. Su vida comenzó a cambiar el año pasado luego de un trágico evento en el cual, como él definió, tocó fondo.

Desde que comenzó su rehabilitación, el músico se encuentra muy activo en sus redes sociales. Suele comunicarse con sus seguidores desde su cuenta personal de Twitter donde cuenta con más de 700 mil seguidores.

Fue por este medio que sorprendió a sus fanáticos compartiendo su número de teléfono personal. De este modo Chano espera poder interactuar cotidianamente con todos los que pueda. «Cuando te sientas [email protected] y cuando no. Siempre contas conmigo. Chano celu : +5491138657516 Besos», escribió Santiago Charpentier.

Con anterioridad el cantante había adelantado que esperaba que las personas lo unieran a grupos de WhatsApp para poder realizar videollamadas cuando se sintiese triste o tuviera algún momento en el día. «Esta semana me voy a comprar un teléfono y voy a tuitear el número. Para que me agreguen a grupos de WhatsApp y pinten videollamadas a cualquier hora», aclaró el ex integrante de Tan Biónica.

También contó cómo sería la dinámica de este teléfono público. “Lo voy a dejar prendido pero silenciado y voy a atender llamadas random».

