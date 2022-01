Exceptuarán del aislamiento a contactos estrechos con dos dosis y refuerzo

La ministra de Salud Carla Vizzotti anunció un nuevo esquema de aislamiento ante la nueva ola de coronavirus, tras la reunión que mantuvo esta mañana con el Consejo Federal de Salud.

A partir de ahora, los contactos estrechos con esquema completo de vacunación que no tengan síntomas no tendrán que recluirse en sus domicilios, pero deberán realizarse un test antígeno entre el tercer y quinto día de iniciado el cuadro infeccioso.

Aquellos que tengan además la tercera dosis no tendrán que aislarse ni testearse. Para los no vacunados se mantienen los criterios vigentes. Las jurisdicciones deberán definir si siguen o no las nuevas recomendaciones.

La decisión se toma tras observar “un impacto importantísimo en el sistema de salud y en servicios esenciales como en Aerolíneas Argentinas, Bomberos, Policías, Seguridad, Energía y también por supuesto en el sector privado”, según explicó la funcionaria.

Vizzotti agregó que hay que priorizar los testeos para quienes inician síntomas y para quienes tienen condiciones de riesgo. “El mundo también está reformulando la estrategia de testeo, para tener un uso racional del insumo”, expresó en diálogo con Radio con Vos.

La ministra había adelantado ayer que se estaba evaluando tomar una decisión en este sentido para hacer frente a la nueva etapa de la lucha contra el covid-19. Particularmente, había hablado de un «momento bisagra».

«Vemos un número muy alto de casos, que se traducen en un leve aumento de las internaciones, que a su vez reclaman cada vez menos uso de los respiradores y oxígeno”, describió Vizzotti entonces. El lunes discutió además el tema con el comité de expertos y sociedades científicas.

La eliminación del aislamiento de contactos estrechos asintomáticos vacunados ya fue implementada por la provincia de Buenos Aires para el personal de Salud y Córdoba lo haría desde el lunes.

Como queda el aislamiento según cada caso

-Contacto estrecho asintomático sin vacunación o con esquema incompleto: debe realizar los 10 días de aislamiento como se viene haciendo hasta ahora o 7 días y una PCR.

-Contacto estrecho asintomático con esquema completo de vacunación, sin dosis de refuerzo: no es necesario realizar aislamiento. Se debe realizar un test de antígenos entre el 3° y 5° día

-Contacto estrecho asintomático con esquema completo de vacunación y refuerzo: no es necesario realizar aislamiento ni test de antígenos.

-Cada jurisdicción podrá adaptar las recomendación a su contexto epidemiológico.

