Desde la Cospec indican que en Castex «estamos al límite porque está llegando muy baja tensión» energética

El alto nivel de consumos «reventó» el transformador de 160 kVA en una céntrica Estación Transformadora (ET) de la Cospec Ltda, y provocó que algunos usuarios -el martes- permanezcan varias horas (entre tres y cinco) sin el vital servicio para enfrentar la ola de calor que azota a La Pampa y el país.

La demora en la restitución del servicio se produjo porque «los transformadores de repuesto no calzaban en la plataforma de la ET y tuvimos que ir a buscar uno que nos prestó la cooperativa de Trenel», explicó el consejero de la Cospec Ltda, Ricardo Sgala.

«El consumo excesivo provocó la explosión del transformador porque la línea Mauricio Mayer-Eduardo Castex está trabajando al límite», confirmó el dirigente. «Hoy en Eduardo Castex estamos al límite porque trabajamos con muy poca tensión», agregó.

El entrevistado explicó que la demora en la restitución del servicio, que en algunos sectores superó las tres horas de mayor calor registrada en los primeros días del año, se produjo por una situación inesperada. «La Cospec tiene transformadores de repuesto, pero las subestaciones tienen determinadas características, y no teníamos un transformador para esa subestación, pero Trenel nos prestó uno para salir del paso», dijo.

«Los transformadores de repuesto que teníamos, no entraban en esa plataforma. Y tuvimos que viajar a Trenel para buscar un transformador, porque sino lo podíamos solucionar antes al problema», detalló.

«El lunes o martes llegan más transformadores que entran en la plataforma de esa subestación, que tiene más años y tiene otra medida», anticipó Sgala. Además, indicó que los trabajos de restablecimiento del servicio se demoró porque «el gerente (Adrián Brizio) está aislado y algunos trabajadores también los están, y otros están de vacaciones».

Mayor demanda.

Sgala relacionó las dificultades en el servicio eléctrico con el crecimiento poblacional de Eduardo Castex. «En los últimos años se construyeron nuevos barrios, la gente suma aires acondicionados en sus casas y van quedando chicos los transformadores», señaló.

«Hemos tomado la decisión (en el Consejo de Administración) de cambiar los transformadores porque no alcanzan a abastecer la demanda, y el alto consumo que tenemos provoca que las líneas no trabajen con 220 V porque no alcanzar a cubrir la demanda de todo el pueblo», agregó.

El consejero de la entidad solidaria indicó que el lunes hubo «consumo récord», porque «medimos todas las fases y a las 14 horas había un consumo récord, que fue justo cuando se reventó el transformador», indicó.

