Hoy está cumpliendo 80 años, Aldo Monges

17 de Enero de 1942 – Nace Aldo Monges en la Ciudad de Córdoba. Cantante folclórico-melódico, popularmente conocido como «El Trovador Romántico».

Empezó a cantar desde los 5 años en reuniones familiares y de escuela, a los 12 ya empieza a componer y a destacarse como autor, más tarde Horacio Guarany lo impulsaría a interpretar sus propias composiciones, las cuales ya despuntan en su primer álbum «Olvídame muchacha», de 1971.

Participó como intérprete musical en dos películas: «La carpa del amor» y «Los éxitos del amor», ambas del año 1979.

Fue amigo del maestro “Cuco” Sánchez de quien grabó varios temas, lo conoció cuando Aldo viajó durante 8 años seguidos por México y los EE.UU, según Aldo, “Cuco” Sánchez fue su ídolo desde los 13 años.

Su tema «Canción para una mentira», de su primer álbum, obtuvo una considerable difusión por aquella época, este éxito fue utilizado por mucho tiempo en el popular programa de televisión «Argentinísima» de Julio Marbiz, como cortina musical.

Obras: Brindo por tu cumpleaños – Canción para una mentira – Corazón payaso – Corazón si te vas – Cuando escucho chacareras – Dime porque lloras – El hijo que no he tenido (con Osvaldo Requena) – Ensayo general (con Roberto Pizzini) – Hoy encontré una paloma – Hoy he leído tu carta – La tristeza de mi mujer – Las malas mujeres – Lo que te iba a decir – Mendigo Rey – Muchacha fea, corazón hermoso – Niña me faltas vos – No dejes nada – No llores que siempre fui tuyo (con Pedro Favini) – No te despiertes borracho – Olvídame muchacha – Para que te vaya bien – Puedo olvidarme de vos – Que voy a hacer con este amos (con Clemente Videla) – Querida tristeza (con Clemente Videla) – Romance a una sirvienta – Según dicen estoy loco – Señora de los ojos negros – Tiempo de rejas – Tu de blanco y yo de negro (con Pedro Favini) – Un cigarrillo más (con Cataldo Guidotti) – Un hijo en Febrero – Vals para mi pueblo y para vos – Voy a gastarte la piel – Y no comprendo porque, entre otras.

