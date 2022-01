Entrenador pampeano de vóley dirigirá la Selección Argentina de Menores

El entrenador pampeano de voley Darío López comenzó a entrenar a la Selección Argentina Pre Menor femenina, con vistas a disputar un torneo en San Juan, que será preparatorio para el Sudamericano de septiembre. Además, entre las convocadas se encuentra la santarroseña Catalina Arrigone (14 años).

«Enero nos recibió con buenas noticias. Desde la Federación Argentina de Vóley (Feva) fui convocado porque necesitan un entrenador para esa categoría. Habrá que trabajar tres meses a prueba y después puede venir una confirmación para el Sudamericano, a jugarse en septiembre», explicó López a esta corresponsalía.

Las jugadoras -de las categorías 2006 y 2007- del preseleccionado nacional entrenan en el Cenard, y en febrero participarán en la Copa Federal a realizarse en la burbuja de San Juan, con la participación de equipos del ascenso. «Siempre te evalúan, desde (Hernán) Ferraro hasta los colaboradores del staff técnico y dirigentes que concurren al Cenard para observar los entrenamientos, y en medio tenemos una competencia preparatoria en febrero, en San Juan, y después me informarán si doy con el perfil o buscan otro entrenador», comentó.

Visión federal.

López admitió que lo sorprendió la convocatoria, pero no dudó en aceptar el desafío. Y se manifestó sorprendido porque cuando lo contactaron, le transmitieron que habían seguido por Youtube el desarrollo de los Juegos de la Araucanía, donde La Pampa se consagró campeona en voley femenino. «Es increíble que desde Buenos Aires o La Plata sigan una competencia que se disputó en el fin del mundo y donde tuvimos la suerte de campeonar», resaltó.

«Después de 32 años de andar en el voley, esta gente me conoce y tenemos relaciones de años, pero no me esperaba esta convocatoria. Incluso pudo incidir la formación que tuve por la estadía en Europa, todo suma», expresó López.

Admitió que la dirigencia de la Feva tiene una «visión federal» del deporte. «El voley siempre brindó chances a los entrenadores del interior, hubo mucha gente que pasó por las selecciones, porque incluso hasta hace poco estuvo Alejandro Inocenti que es del norte de

Santa Fe y tuvo que dar un paso al costado por tiempo. Y eso permitió que me convocan a mí, con un muchacho de Córdoba y el preparador físico es de San Juan, y después los médicos y kinesiólogos son porteños», explicó.

«Incluso -continuó- el equipo es bien federal, porque hay cuatro chicas de Buenos Aires, y después hay tucumanas, e incluso se prueba una pampeana que es Catalina Arrigone y tiene 14 años».

«Hay una visión federal en el vóley desde hace mucho tiempo, de hecho la Liga Argentina tiene más presencia del interior que de Capital Federal», agregó.

«Este es un buen desafío porque es una linda edad para trabajar con las chicas. Cuando me lo propusieron no lo dude. Son todas chicas escolarizadas y la mayoría del interior, entonces si me confirman en el cargo, tendríamos entrenamientos de 10 días por mes y se concentra en un único lugar, que puede ser el Cenard o algún sitio del interior, pero los otros 20 días estaré en La Pampa para continuar con lo iniciado», concluyó.

