En Río Negro, mataron a un pampeano y lo enterraron en su auto

Luego de tres meses desaparecido, el cuerpo del pampeano Carlos Curruqueo, fue encontrado dentro de su vehículo en Fernández Oro (Río Negro), el cual estaba enterrado en un pozo de dos metros de profundidad. La familia se dirigió a la provincia vecina en la morgue reconoció al hombre santarroseño; hoy se le realizará la autopsia para determinar las circunstancias de la muerte.

El hallazgo de la Kangoo gris y de Carlos Curruqueo, quien desapareció el 14 de octubre del año pasado, no fue fruto de los tantos rastrillajes que llevó a cabo la policía sino que un trabajador rural se encontró, en la tarde del jueves, con el vehículo que estaba «enterrado en un arenal» a unos mil metros de una chacra ubicada en la Ruta Nacional 22.

El hermano de la víctima, Cristian, confirmó que durante la tarde de ayer se dirigieron a la morgue y que el cuerpo es de Carlos, el cual se encontraba en «alto grado de descomposición, era piel y hueso». Contó que este viernes le hicieron unas placas y que hoy se llevará a cabo la autopsia para definir las causales de la muerte.

También explicó que «el cuerpo estaba enterrado con la camioneta», en la parte trasera del vehículo, en cercanías donde había sido visto por última vez, en la chacra a donde se había trasladado para cobrar el dinero por la venta de un auto. «Habían cavado para colocarlo ahí y el pozo, de unos dos metros, estaba bien hecho», manifestó y agregó que Curruqueo falleció el mismo día que desapareció.

Sin detenidos.

Cristian contó que por la investigación de la desaparición y posterior crimen del pampeano no hay imputados ni detenidos. Respecto al dueño de la chacra, explicó que están aguardando análisis de comunicaciones telefónicas con el objetivo de definir su responsabilidad o no en el hecho pero que todas las hipótesis «siempre terminan en ese lugar».

También apuntó contra la investigación policial y el no hallazgo de su hermano. En esa sintonía, manifestó su enojo contra quienes realizaron rastrillajes utilizando el dron porque no presentaron un informe al respecto. «Solo jugaron con un aparato que vuela, fue una tomada de pelo», sentenció. «Ellos nos dicen que trabajaron, que anduvieron rastrillando, que fueron con un perro pero que no lo hayan encontrado, es raro», ratificó.

Robo en su casa.

Otro de los puntos que llama la atención es que el día 8 de enero ingresaron a robar en la casa de la víctima. Cristian contó que el domingo 9, se dirigieron hacia la casa de Carlos para retirar sus pertenencias porque se vencía el contrato de alquiler pero al llegar, se dieron cuenta que el día anterior habían entrado al domicilio. «La casa estaba sin custodia, es todo muy confuso», lamentó.

Para finalizar pidió justicia, para que «se esclarezca pronto la causa y que aparezca el culpable de la muerte de mi hermano».

