Actor de Castex nominado en dos rubros para los Premios Carlos 2022

Los Premios Carlos 2022 se entregarán el lunes 31, a las 19.30 horas, en los Jardines Municipales de Carlos Paz, con entrada libre y gratuita. Los galardones más esperados serán el Carlos de Plata, Carlos Consagración, el Carlos de la Gente y el Carlos de Oro. El actor castense Diego Sorba tuvo dos nominaciones: con la obra Beto el Bombero en el rubro Mejor Espectáculo Infantil y el nuevo espectáculo Como Hermanos está nominada en el rubro Mejor Comedia Dramática.

Este 2022, el jurado está compuesto por Hugo Aragón (docente, bailarín y coreógrafo), Damián Grassi (actor), María Beni (vestuarista, maquilladora artística), Hugo Daniel Sosa (músico), Mauro Mondaca (actor, director), Fernando Barrera (músico, actor), María Laura Germanetto (asesora de imagen), Sonia Camps (periodista), Ivana Carrasco (productora artística) y José Luis Báez (profesor de danza). Además, forma parte de la Comisión Ejecutiva, el director de Cultura, Daniel Grana y los asesores Artigas Lope Bolani Pugliese y Romina Martí.

PREMIOS “CARLOS 2022”

MEJOR SONIDO

– Stravaganza, 10 años

-Argo, un segundo

-QV4, Plan B

-América Show

-Así… Vuelvo

MEJOR LIBRO

-Martin Guerra – Andate! “Amor mío”

-Alfred Hitchcock – Traducción Pablo Rey – 39 Escalones

-Raffy Shart – Adaptación Pablo Rey – Mi mujer se llama Mauricio

-Miguel Iriarte – Eran cinco hermanos y ella no era muy santa

-Matías del Federico – Bajo Terapia

MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL

-Vení a jugar con Alhelí

-El Ratón Pérez en concierto

-Generación Power

-Beto el Bombero

MEJOR HUMORISTA

-Mudo Esperanza – Echale Chimi

-Miguel Martin – Mas vivo que nunca “El Oficial Gordillo”

-Flaco Pailos – La Pailoneta

-Adrián Gómez – Pulenta Blue

MEJOR SHOW MUSICAL

-La Peña de Cuti y Roberto Carabajal

-Cantares, el musical

-La Beriso

-Argo, un segundo

MEJOR CANTANTE FEMENINA en espectáculo

-Gladys “La Bomba Tucumana” – Cocodrilísima

-Marcela Wonder – Así… Vuelvo

-Lula Rosenthal – Stravaganza, 10 años

-Lourdes Cabrera – América Show

MEJOR CANTANTE MASCULINO en espectáculo

-Tyago Griffo – SEX, viví tu experiencia

-Julián Burgos – América Show

-Nacho Pérez Cortes – Así…Vuelvo

-Negro Videla – 28 Rosas

MEJOR LABOR HUMORÍSTICA en Espectáculo

-Zaúl Showman – América Show

-Agustín Sousa – Cocodrilisima

-Carla Dogliani – La Pailoneta

MEJOR ESCENOGRAFÍA

-Una noche en el Hotel

-Mi mujer se llama Mauricio

-39 Escalones

MEJOR ESCENOGRAFÍA VIRTUAL

– América Show

-Así…Vuelvo

-Stravaganza, 10 años

CARLOS 2022 Especial del Jurado

MEJOR CONJUNTO VOCAL

-Trío Vinales – Espacio Lvisa

-Ceibo – Eleton Resort

-5 Sentidos – Eleton Resort

MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN REPARTO

-Camilo Nicolás – Una noche en el Hotel

-Esteban Prol – Cenamos en la cama

-Gonzalo Urtizberea – Mi mujer se llama Mauricio

MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN REPARTO

-Flor Marcasoli – Cenamos en la cama

-Adriana Brodsky – Mi mujer se llama Mauricio

-Belén Giménez – Andate!… Amor mío

-Rochi Igarzabal – Una noche en el Hotel

MEJOR HUMORÍSTICO-MUSICAL

-Dinamita 2 “Humor en Libertad”

-El juego de Carlos Paz

-Trio mal de amores

-QV4 – Plan B

-Los Can Can

MEJOR SHOW HUMORÍSTICO

-Qui ma Quiri

-Pirulo. Una historia de locos

-Más vivo que nunca “El Oficial Gordillo”

-La Pailoneta

-Los locos estos

MEJOR ILUMINACIÓN

-Así… Vuelvo

-Stravaganza, 10 años

-América Show

MEJOR VESTUARIO

-Los Can Can

-Así…Vuelvo

-Los secretos de Cleopatra

-Stravaganza, 10 años

MEJOR CANTANTE SOLISTA FEMENINA

-Laura Sánchez – en Concierto

-Natalia Pastorutti – Intimo

-Marina González – Corazonada

MEJOR CANTANTE SOLISTA MASCULINO

-Gabriel Polidoro – La vida es hoy

-Ángel Martin – La voz romántica

-Alberto Muñoz – Tributo a Facundo Cabral

CARLOS 2022 “Chango Juárez” al Espectáculo Cordobés

-Eran 5 hermanas y ella no era muy santa

-Quien nos manda hacer Teatro

-Drácula, pensionado

-Los Can Can

-Las Joyas del Sol

MEJOR DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULO

-José María Muscari – SEX, viví tu experiencia

-Ángel Carabajal – América Show

-Flavio Mendoza – Stravaganza, 10 años

-Aníbal Pachano – Así… Vuelvo

MEJOR DIRECCIÓN TEATRAL

-Manuel González Gil – 39 Escalones

-Carlos Olivieri – Una noche en el Hotel

-Ernesto Medela – Mi mujer se llama Mauricio

-René Bertrand – Andate!… Amor mío

MEJOR ATRACCIÓN en espectáculo

-Sebastián Yapur – Echale Chimi

-Thiago Rey – Descaderado. Una prótesis de humor

-Lautaro Russo – Stravaganza, 10 años

MEJOR PAREJA DE BAILE

-Noelia Marzol/Jonathan Lazarte – SEX, viví tu experiencia

-Lucía Berecibar/Jonathan Martini – Los Can Can

-Yanina Muzyka/Emanuel Casal – Así… Vuelvo

-Rosalía Álvarez/Nicolás Tobares – América Show

MEJOR CUERPO DE BAILE

-América Show

-Stravaganza, 10 años

-Así… Vuelvo

-SEX, vivi tu experiencia

MEJOR EJECUCIÓN MUSICAL EN VIVO

-Natalia Pastorutti, Intimo

-Laura Sánchez, en concierto

-QV4 – Plan B

-América Show

-Argo, un segundo

CARLOS 2022 “RAMÓN YARDA” IN MEMORIAN

REVELACIÓN DE LA TEMPORADA

-Agustín “Cachete” Sierra – Una noche en el hotel

-Lula Rosenthal – Stravaganza, 10 años

-Mariano Magnífico – Así… Vuelvo

-Cindy Coleoni– Eleton Resort

MEJOR ESPECTÁCULO DE VARIETTE

-Iluminadas

-Las Carlitas

-La trasnoche del show

MEJOR BAILARÍN

-Jonathan Lazarte – SEX, viví tu experiencia

-Nacho Pérez Cortes – Así… Vuelvo

-Facundo Mazzei – Stravaganza, 10 años

MEJOR BAILARINA

-Gisela Bernal – Stravanganza, 10 años

-María Laura Cattalini – Así… Vuelvo

-Rosalía Álvarez – América Show

CARLOS 2022 “Ana María Alfaro”

-Gladys Florimonte – 28 Rosas

-Georgina Barbarossa – Una noche en el hotel

-Mimi Pons – Cenamos en la cama

MEJOR COMEDIA

-Un noche en el Hotel

-Cenamos en la cama

-39 Escalones

-Mi mujer se llama Mauricio

MEJOR COMEDIA DRAMÁTICA

-Bajo terapia

-Ándate! … amor mío

-Como Hermanos

MEJOR COREOGRAFÍA

-Así… Vuelvo

-América Show

-SEX, viví tu experiencia

-Stravaganza, 10 años

MEJOR ACTOR

-German Kraus – Cenamos en la cama

-Alejandro Müller – Mi mujer se llama Mauricio

-Fabian Vena – 39 Escalones

-Pablo Rago – Mi mujer se llama Mauricio

-René Bertrand – Andate!…amor mío

MEJOR ACTRIZ

-Georgina Barbarossa – Una noche en el hotel

-Andrea Rincón – 39 Escalones

-Iliana Calabró – Mi mujer se llama Mauricio

-Mimi Pons – Cenamos en la cama

CARLOS 2022 A LA TRAYECTORIA

MEJOR PRODUCCIÓN

-Stravaganza, 10 años

-América Show

-Así… Vuelvo

