En La Pampa, detectaron la presencia del mosquito del dengue

El dengue es una enfermedad infecciosa causada por un virus y transmitida a través de la picadura de las hembras de mosquitos Aedes aegypti infectados, nunca de persona a persona. Después de un periodo de incubación del virus en el mosquito, éste puede transmitirlo durante toda la vida.

En La Pampa se detectó la presencia del vector de esta enfermedad, el mosquito Aedes Aegypti, en la zona noreste, determinando como límite sur la localidad de General Acha, pero no se ha identificado circulación viral.

Por ésta razón es de suma importancia:

-La detección de posibles casos, es decir personas que tengan síntomas (fiebre elevada) acompañado por otros síntomas: dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas y vómitos, sangrado de nariz y encías, agrandamiento de ganglios linfáticos o erupción en la piel) y el antecedente de haber estado en algún lugar donde haya circulación de la enfermedad. La notificación oportuna permite decidir acciones de control para prevenir que la enfermedad sea transmitida por un mosquito a otra persona.

-Mantener bajas las poblaciones de mosquitos de esta especie , vectores de la enfermedad, mediante el control de criaderos.

TRATAMIENTO

No existe un tratamiento específico para el dengue. Si se presentan síntomas de esta enfermedad, es importante acercarse a un centro de salud, no automedicarse con aspirinas ni ibuprofeno y mantener el volumen de los líquidos corporales.

PROGRAMA “PATIO LIMPIO”

La estrategia Integrada “Patio Limpio”, programa del Ministerio de Salud de La Pampa, fomenta en la comunidad en general la adopción de medidas sencillas para evitar la presencia y proliferación de vectores o reservorios de enfermedades como Dengue y también Zika, Chikungunya, Leptospirosis, entre otras.

El concepto de “Patio Limpio” constituye a una nueva concepción de un ambiente de nuestros hogares, a veces, descuidado. Es común que utilicemos al patio como un lugar de descarte de las cosas que ya no nos sirven y también muchas veces no le prestamos la debida atención a su ordenamiento.De esta manera se van acumulando objetos tales como, baldes, recipientes, botellas, cubiertas, piletas, juguetes etc, que actúan como reservorios de agua donde las hembras del mosquito encuentran un lugar óptimo para colocar sus huevos, los cuales eclosionan al tomar contacto con la misma, permitiendo así que continúe el ciclo con los otros estadios (larva y pupa). Al término de aproximadamente 10 días de la postura emergen los mosquitos adultos. Para evitar que el ciclo de vida del mosquito se complete se recomienda:

-Desechar objetos que no se utilicen y estén al aire libre y en los que se pueda acumular agua (latas, botellas, neumáticos, juguetes, etc.).

-Mantener boca abajo los recipientes que no estén en uso (baldes, frascos, tachos, cacharros y macetas, entre otros.).

-Limpiar bebederos y renovar periódicamente el agua para las mascotas

-Limpiar canaletas que acumulan hojas y tierra así el agua circula y no se acumula.

-Cortar el césped o los pastizales, así se evita parte del ciclo y refugio de los mosquitos

-Tapar tanques, barriles ó cisternas que acumulen agua, incluso se puede usar tela mosquitera

-Colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas.

-Vaciar los colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia.

INFORMACIÓN PARA VIAJEROS

Si una persona decide viajar a zonas donde hay presencia de la enfermedad

-Usar repelente en la piel expuesta y en la ropa, renovándolo según lo indique el producto.

-En los niños debe ser aplicado por un adulto y no debe usarse en menores de 2 meses.

-Ponerse ropa (preferiblemente de colores claros) que cubra al máximo el cuerpo.

-Elegir lugares con presencia de mosquiteros.Colocar tules en cunas y cochecitos

-Utilizar tabletas repelentes en las habitaciones.

-Si presenta síntomas como fiebre alta, malestar general, dolor de cabeza, diarrea, vómitos, sarpullido en la piel se debe consultar precozmente sin automedicarse

-Las mujeres embarazadas o en edad reproductiva deben extremar las medidas de prevención de picaduras de mosquitos debido a la asociación entre el virus zika y el riesgo de malformaciones fetales, como microcefalia. Además, los adultos en general pueden presentar consecuencias neurológicas

CONSULTA OPORTUNA PARA EVITAR LA CIRCULACIÓN VIRAL

En la provincia de la Pampa se encuentra el vector de estas enfermedades, pero no hay circulación viral.

Para mantener esta situación epidemiológica, resulta fundamental que sepas que si regresaste recientemente de zonas dentro o fuera del país con circulación viral, y presentas síntomas compatibles con Dengue, Zika o Chicungunya, consultes inmediatamente al médico y tomes los recaudos para evitar picaduras de mosquitos.

Comentarios

Comentarios