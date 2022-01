Leguizamón habló del alejamiento de Palma y Aman de Racing de Castex

El entrenador de Racing Club, Edgardo Leguizamón, habló sobre el alejamiento de Gastón Palma, que jugará el Torneo Provincial 2022 en All Boys de Santa Rosa. “Escribió algunas cosas en las redes sociales, pero cuando uno tiene la conciencia tranquila no tiene que dar explicaciones a nadie”, destacó en Radio DON 101.5 Mhz.

“Racing Club se portó muy bien con Palma. Lo liberamos en medio de las semifinales y cuando estaba en México no fue como él pensaba, y la gente de Racing Club se portó muy bien para que vuelva y después priorizó la oferta de All Boys asi que no hay nada que reprochar”, expresó el DT albo.

Sobre el juvenil Alejo Aman, destacó que “él y Estudiantil hicieron todo lo posible para que juegue allá”, pero lamentó que haya apelado a una carta documento para obtener el pase. “Está bien porque jugará donde se siente cómodo y donde siente la camiseta”, expresó. ESCUCHE EL AUDIO.

Comentarios

Comentarios