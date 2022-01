Enojo de Alfonzo: En Castex «no se vacunan por cuestiones políticas y/o religiosas»

El director del Hospital Pablo F. Lacoste de Eduardo Castex, José Luis Alfonzo, confirmó que pacientes contagios de coronavirus aún no se vacunaron «por cuestiones políticas o religiosas». El entrevistado no ocultó sus molestias porque «a esta altura» de la pandemia, ya está comprobada «la alta efectividad» de las vacunas para evitar cuadros graves o desenlaces luctuosos entre los pacientes que contraen Covid-19.

«Los internados y fallecidos que tuvimos en las últimas jornadas, prácticamente son todas personas sin vacunas y algunas pocas con comorbilidades graves», destacó el entrevistado.

«En un hospital rural como este podemos dar fe de la eficacia de la vacunación y no entendemos que haya personas que aún no fueron vacunadas, porque esas personas son el primer factor de riesgo, y los internados que tuvimos o los internados o fallecidos que tuvimos que derivar porque su complejidad nos excede, son todas personas sin vacunar, o alguna persona con comorbilidades graves», relató Alfonzo. «Incluso tener pacientes jóvenes no vacunados internados en un módulo hospitalario y muy cercanos a una terapia intensiva, nos da mucha lástima», agregó.

El entrevistado recordó que la «primera barrera» en la lucha contra la pandemia la integran «los equipos de salud», y resaltó que se inocularon «cuando llegaron las primeras vacunas, había poca información e incluso no sabíamos si funcionaban».

«En ese momento nos vacunamos para sentirnos protegidos, pero hoy está toda la información disponible y se reitera permanentemente», enfatizó. Y resaltó que actualmente existe «un muy alto nivel de personas que se inmunizaron», pero también existen sectores identificados entre los denominados «antivacunas».

«Perdoná que me ponga así, pero da bronca que no se vacunen por cuestiones ideológicas, políticas o religiosas, porque no se piensa en el resto de la familia y hasta en el sistema sanitario que da respuesta pero en algún momento puede colapsar», se quejó -evidentemente molesto- Alfonzo.

-¿O sea que atendieron pacientes que no se vacunaron por cuestiones políticas o religiosas?

-Sí. Y no puedo entender que tengamos que lamentar más víctimas en este momento, porque en principio no teníamos vacunas o se puede complicar el estado de salud por factores de riesgo. Pero hoy estuve en una guardia sin dormir y debo continuar haciendo controles Covid 19 de personas que mayoritariamente son jóvenes y adultos mayores sin vacunar y encima con algunos factores de riesgo.

Un mes difícil.

El viernes se registró un descenso del 53 por ciento en los contagios activos de Covid 19, que aún superan el centenar de infectados. Este primer mes del año la pandemia provocó consecuencias lamentables en esta localidad. En un lapso de nueve días se produjeron seis fallecimientos. El último deceso fue el lunes 24, y una mujer de 92 años fue la víctima 44 de la pandemia en Eduardo Castex, desde marzo de 2020.

Previamente, el domingo 23 falleció una vecina de 72 años murió en el Hospital Gobernador Centeno de General Pico, mientras que el viernes 21 se produjo el deceso de una paciente -77 años- en el hospital castense.

También en enero, el miércoles 19 se registraron dos fallecimientos: un paciente de 76 años falleció en el hospital local, y otro paciente (90 años) que sería oriundo de Buenos Aires y residía últimamente en esta localidad. Y el sábado 15 murió un paciente -64 años- que permanecía internado en el Hospital Gobernador Centeno de General Pico.

