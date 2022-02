Renunció el presidente de CNN por su relación con una ejecutiva de la cadena

Jeff Zucker, presidente de la cadena de noticias estadounidense CNN, renunció este miércoles al cargo que ostentaba desde hacía nueve años por no informar a la empresa de la relación sentimental que lo une a una ejecutiva de la empresa.

Zucker, que deja el cargo con efecto inmediato y se había convertido en uno de los ejecutivos de medios más influyentes y poderosos del mundo, hizo el anuncio por medio de una carta que fue publicada por la propia cadena en su sitio web.

Si bien en la misiva no da a conocer el nombre de su colega y pareja, el presentador de CNN, Brian Stelter, dijo que se trataba de la directora de marketing de la cadena, Allison Gollust.

Para entender el porqué de la renuncia, hay que remontarse a fines de 2021, cuando CNN despidió al presentador y periodista Chris Cuomo, por ayudar a su hermano, el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, en la investigación que recaía sobre él por conducta sexual inapropiada.

«Como parte de la investigación sobre Chris Cuomo en CNN -señaló Zucker-, me preguntaron sobre una relación consensuada con una colega cercana, alguien con quien he trabajado durante más de 20 años. Reconocí que la relación evolucionó en los últimos años. Se me pidió que lo revelara cuando comenzó, pero no lo hice. Me equivoqué. Como resultado, renuncio hoy».

Por su parte, Jason Kilar, director ejecutivo de WarnerMedia, casa matriz de CNN, dijo en un mail a los empleados: «Acepté la renuncia de Jeff Zucker como presidente de WarnerMedia News and Sports y presidente de CNN Worldwide. Agradecemos a Jeff por sus contribuciones durante los últimos nueve años».

Kilar agregó: «Pronto anunciaremos un plan de liderazgo interino. Ambas organizaciones están en la cima de sus respectivos sectores y están bien preparadas para sus próximos capítulos».

Jeff Zucker es uno de los ejecutivos más poderosos e influyentes de la industria de los medios. Su abrupta renuncia se produce cuando WarnerMedia está en proceso de fusionarse con Discovery. También llega cuando CNN planea lanzar su servicio de streaming, CNN+.

