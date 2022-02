Repagro 2021 registró una importante inscripción de los productores pampeanos

La Subsecretaría de Estadística y Censos de La Pampa recordó a los productores que continúa vigente -hasta el mes de julio- Registro Provincial Agropecuario (Repagro 2021), y después será reemplazado por el nuevo Repagro 2022.

Según datos brindados desde la Dirección de Estadísticas Socioeconómicas y gracias al trabajo conjunto con el Sistema de Administración de Guías (SAG), dependiente de la Dirección General de Rentas (DGR), durante el primer semestre de 2021 se realizaron 8.877 Declaraciones Juradas, lo que implica un 48% más que las registradas durante 2020, (5.992 DDJJ dentro de un contexto de pandemia).

Según la información obtenida hasta el momento, la actividad que más declaraciones registra es la Ganadería con 4.192, la cual además muestra una superficie de 5.868.000 hectáreas y un total de animales de 3.204.747, distribuidos en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos.

Le sigue la actividad mixta (agricultura y ganadería) con 2.132 declaraciones juradas y ocupando una superficie de 1.500.000 has. Respecto de la Agricultura se recibieron 912 DDJJ y una superficie declarada de 349.719 has, para los cultivos de maíz. soja, trigo, girasol. Otras actividades declaradas son tambo, pastoreo, coto de caza, etc.

De acuerdo a lo manifestado por la subsecretaría, Laura Biasotti, el Repagro “es una herramienta fundamental en el diseño de políticas públicas provinciales y en el establecimiento de diagnósticos en uno de los sectores de la economía más dinámicos de La Pampa”.

DECLARACIONES JURADAS

El Repagro es un registro obligatorio, anual y con carácter de declaración jurada para todas aquellas personas físicas y jurídicas que desarrollen alguna actividad agrícola-ganadera dentro de los límites de la provincia de La Pampa.

El registro entrega constancias o certificados de cumplimientos a las personas físicas o jurídicas que presenten los datos requeridos. Su exhibición será indispensable para: obtener guías o certificados de tránsito de ganado mayor o menor, como de cereales y oleaginosas; solicitar el otorgamiento de transferencia de boletos de marca y señal; solicitar créditos en el Banco de La Pampa; solicitar el acogimiento de regímenes de Emergencia Agropecuaria; solicitar la habilitación de cotos de caza o criaderos de animales y requerir autorización de captura; extender autorización de caza para que se realice dicha actividad en su campo; gestionar la subdivisión de inmuebles rurales; formalizar forestaciones p/convenio con el Ministerio de la Producción de la Provincia; solicitar autorizaciones de desmonte y otorgamiento de guías para el transporte de Productos Forestales; presentar Declaraciones Juradas de Impuestos Provinciales.

