Del Potro no jugará el ATP de Río de Janeiro y sumó otro embargo por estafas de su padre

El propio Juan Martín Del Potro había denotado en sus palabras del martes por la noche en el Lawn Tennis que era compleja su decisión después de la emoción vivida en la eliminación ante Federico Delbonis, por la primera rueda del ATP de Buenos Aires.

«La verdad es que es un momento que no quería que llegara nunca, porque no quería, pero la salud me hizo tomar una decisión, poco convencido. Hice mucho esfuerzo en estos dos años y medio, y a veces puedo perder y no tengo la fuerza para salir adelante y esta vez siento un poco eso. Lo di todo», aseguró «La Torre de Tandil» tras perder, sin poder contener su angustia.

Es que luego de 965 días y un par de operaciones en la rótula de la rodilla derecha, Del Potro pudo volver a competir pero el dolor que siente ante cada exigencia ni siquiera lo deja dormir en paz, según reconoció.

Por eso, apenas terminado el encuentro en el que colgó literalmente su icónica vincha sobre la red de la catedral del tenis argentino, todo parecía ser un hasta pronto.

«A veces trataba de explicarle a todos que yo también puedo perder, que a veces no tengo las fuerzas que todos creen para salir adelante, hoy siento un poco eso, que lo di todo», se sinceró.

Y agregó: «Creo que di todo hasta el último punto, hoy deseo poder dormir sin dolor en la pierna y es lo que voy a tratar de hacer a partir de mañana. Hoy siento que tengo toda la vida por delante y quiero levantarme».

Es cierto que él mismo también no descartó encontrar una solución a sus problemas físicos, pero a sus 33 años eligió estar tranquilo con su salud, más allá de la felicidad que le produce jugar al tenis.

A primera hora de este viernes, la organización del ATP 500 de Río de Janeiro confirmó la baja del Del Potro: «Siempre fue un sueño tenerlo con nosotros y estuvimos muy cerca de poder cumplirlo. Les deseamos mucho éxito en el futuro y sabemos que las puertas del Rio Open siempre estarán abiertas para ustedes».

El embargo a Del Potro por la estafa y deuda que dejó su difunto padre

Esta noticia contrasta con lo ocurrido a última hora del jueves, cuando se conoció que por orden del juez nacional en lo Comercial, Alberto Alemán, Tennium, la empresa que organiza el Argentina Open, debió abstenerse de pagarle a Juan Martín Del Potro el premio de 6.460 dólares que debía cobrar por su participación en el Lawn Tennis.

El embargo fue pedido por un acreedor de la empresa creada por su padre Daniel -quien murió el 11 de enero de 2021, con 63 años- apenas se confirmó su actuación en el torneo que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Alemán lo ordenó «sobre las sumas que perciba en cualquier concepto el codemandado Juan Martín Del Potro» hasta cubrir una suma superior a 1.100.000 pesos reclamada por la firma Integra Pymes SGR.

Según consigna el sitio Juez y Parte, especializado en noticias judiciales, Del Potro «ya tenía embargadas cuentas bancarias en este mismo expediente y afronta al menos otros cuatro juicios similares iniciados por las firmas Garantizar SGR, Acindar Pymes SGR y Campos y Ganados SA».

