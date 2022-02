El Telescopio Webb captó por primera vez imágenes de estrella de la constelación Osa Mayor

Los 18 puntos fueron capturados por el espejo principal en 18 segmentos individuales, y la imagen es ahora la base para alinear y enfocar estas piezas hexagonales, según informó la agencia AFP.

La luz rebotó en los segmentos del espejo secundario de Webb, un objeto redondeado ubicado al final de largos brazos, y posteriormente por un instrumento de la Cámara de Infrarrojo Cercano (NIRCam por sus siglas en inglés), el principal dispositivo de Webb para obtener imágenes.

«El equipo entero de Webb está extasiado de lo bien que están transcurriendo los primeros pasos de tomar imágenes y alinear el telescopio», informó Marcia Rieke, investigadora principal para la NIRCam y profesora de astronomía de la Universidad de Arizona, en un comunicado.

El proceso de captura de imagen comenzó el 2 de febrero, cuando Webb apuntaba a diferentes posiciones circundantes de la ubicación prevista de la estrella.

Y aunque la búsqueda inicial de Webb cubrió un área del cielo equivalente en tamaño a la luna llena, los puntos están todos ubicados cerca de la parte central, lo que significa que el observatorio está relativamente ya bien posicionado para su alineación final.

Para ayudar al proceso, el equipo además tomó una «selfie» con un lente especial en el NIRCam, en lugar de una cámara externa.

The 18 random dots featured in this video might not look like much, but they represent a big step forward in #NASAWebb’s 3-month mirror alignment process and its quest to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/YVrW6RTvOy

Let’s connect the dots with a thread ⬇️ pic.twitter.com/yT8Chn1LSb

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) February 11, 2022