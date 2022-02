Torneo Provincial 2022: Racing Club, Costa Brava y Alvear FC tienen puntaje ideal

Racing Club en la Zona A, Costa Brava en la Zona B, Deportivo Mac Allister en la Zona C y Alvear FC en la Zona D, lideran –en el cierre de la primera ronda- el Torneo Provincial 2022. Este domingo hubo tres victorias de equipos de la Liga Pampeana, dos empates y un triunfo de la Liga Cultural. RESULTADOS – POSICIONES – PRÓXIMA FECHA

ZONA A: RACING CLUB CON PUNTAJE IDEAL

En el estadio La Fortaleza alba, Racing Club goleó 4 a 1 a All Boys, con tantos de Isaías Similán de penal, Lautaro Ortíz en dos ocasiones y Ramiro Fredes, mientras que Hernán Claro descontó para los santarroseños. El equipo visitante sufrió las expulsiones del defensor Javier Gatica y el entrenador Mariano Ferrero.

En la Colonia Santa Teresa, Estudiantil le ganó 2 a 0 a Huracán de Guatraché, con goles de Sebastián Leguiza y Gonzalo Arriola de penal; y fueron expulsados Facundo Acosta en el local y Lautaro García en los castenses.

POSICIONES: Racing Club de Eduardo Castex, 9 puntos; Estudiantil, y All Boys, 4 y Huracán, 0.

PRÓXIMA FECHA: All Boys vs Racing Club de Eduardo Castex y Estudiantil vs Huracán.

ZONA B: COSTA BRAVA EN LA CIMA

Esta zona comenzó el sábado, Costa Brava derrotó 1 a 0 a Deportivo Alpachiri en su estadio.

Y General Belgrano goleó 4 a 1 a Matienzo de Ingeniero Luiggi, con goles de Nicolás Cicciarelli, Tomás Stay, Juan Ayende y Alexis Uhaldegaray para los ganadores, y Ademar Velázquez descontó para los norteños.

POSICIONES: Costa Brava, 9 puntos; General Belgrano, y Deportivo Alpachiri, 4 y Matienzo, 0.

PRÓXIMA FECHA: General Belgrano vs Matienzo y Costa Brava vs Deportivo Alpachiri.

ZONA C: Lidera Deportivo Mac Allister

Deportivo Mac Allister y All Boys de Trenel empataron 1-1. Matías Sosa puso en ventaja a los santarroseños, y Bruno Vassallo empató sobre el cierre. Hubo cuatro expulsados: Leonel Morales y Yael Ferreyra en los capitalinos y José Ortellado y Alejo Paparini en los trenelenses; además el arquero Boto le contuvo un penal a Díaz.

En General Pico, Ferro Carril Oeste sumó el primer triunfo. Le ganó 2 a 1 a Pampero de Guatraché, con goles de Joaquín Garoni y Braian Nogueira, mientras que Alexis Kedac descontó para los sureños. Los piquenses sufrieron la expulsión de Santiago Pereyra.

POSICIONES: Deportivo Mac Allister, 7 puntos; All Boys (T), 5; Ferro de General Pico, 3 y Pampero, 1.

PRÓXIMA FECHA: All Boys de Trenel vs Deportivo Mac Allister y Pampero vs Ferro de General Pico.

ZONA D: ALVEAR FC TRES DE TRES

Alvear FBC venció 1 a 0 a Guardia del Monte, con un tanto de Emanuel Morete, y ganó los tres partidos disputados hasta el momento.

Y Deportivo Argentino de Quemú empató 1 a 1 con Atlético Santa Rosa, con goles de Santiago Stefanazzi para los santarroseños y Matías Herrero para los quemuenses.

POSICIONES: Alvear FC, 9 puntos; Atlético Santa Rosa, 4; Guardia del Monte, 3 y Deportivo Argentino, 1.

PRÓXIMA FECHA: Atlético Santa Rosa vs Deportivo Argentino y Alvear FC vs Guardia del Monte.

