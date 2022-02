Buscan a un pampeano que ganó casi $ 900 mil al Quini 6

Más de una persona debe estar revisando su boleta una y otra vez, incluso dudando de si la tiró la basura cuando vio que no se quedó con el premio más importante. Pero lo cierto es que en Santa Rosa hay alguien que ganó casi 900 mil pesos y están en su búsqueda. Si no aparece, no cobrará ni una moneda.

La noticia se conoció ayer cuando en redes sociales comenzó a circular un anuncio sobre un premio de 896.766,48 pesos que se sorteó en la modalidad Siempre Sale, que son cinco aciertos de los seis necesarios para quedarse con el premio mayor.

Los números ganadores fueron el 00-04-19-29-34-43 y la fecha del sorteo fue el 9 de febrero. La boleta la vendió el Puesto Fijo 1 de la Agencia 03 de Santa Rosa, según publicó Dafas en el informe donde se brindan todos los detalles para tratar de hallar al o la afortunada que sólo tiene cuatro días para confirmar su identidad y presentarse con la correspondiente boleta para que así se certifique que son los números ganadores.

Comentarios

Comentarios