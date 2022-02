Estafa en Santa Rosa: Compraron por $ 300 mil con la tarjeta de crédito de una abogada

La abogada Vanesa Ranocchia Ongaro sufrió una estafa con una tarjeta de crédito del Banco Santander. Advirtió que se habían realizado compras con su tarjeta de crédito por casi 200 mil pesos, e hizo la denuncia en el banco, donde le aseguraron que bloquearían la tarjeta, pero al día siguiente volvieron a comprar por $ 100 mil más.

Ranocchia Ongaro explicó –en declaraciones al diario La Arena- que chequeando “mi home banking veo en la tarjeta Visa del Banco Santander que me aparecían tres operaciones electrónicas, por casi $200.000, que obviamente no había realizado».

Rápidamente se comunicó con el número de reclamos de la tarjeta de crédito. «Fue el jueves 17, a la tarde, y cuando explico la situación me dicen que me quede tranquila, que la tarjeta quedaba bloqueada a partir de ese momento. Ahí además, me dieron un número de reclamo, un número de llamada, que a su vez quedaba grabada; y me dicen que esos montos no los voy a tener que pagar, porque están bajo el reclamo, y el banco iba a chequear desde donde se hicieron las operaciones, y que yo estoy diciendo la verdad», detalló.

¿Bloqueada?

A pesar de haberle informado que la tarjeta a partir del reclamo quedaría bloqueada, algo que tranquilizó un poco la damnificada.

Aunque que el viernes “me entra otra operación, por una compra en un negocio de electrodomésticos, por casi 100 mil pesos. Como veo esta compra el viernes a la noche, automáticamente intenté comunicarme nuevamente con Visa, hoy (por el sábado) a la mañana de nuevo seguí insistiendo, y no hubo caso», agregó.

«Te hacen seguir todos los pasos, pero no te atiende nadie. En alguno de los llamados que hice, me dijeron que la atención es de lunes a viernes hasta las 19, evidentemente la opción de reclamos no está habilitada los fines de semana, lo cual también es raro, porque al dejar un período ventana del fin de semana, le facilitan las cosas al que hace estafas de este tipo. Hasta que reciben el reclamo tuvieron mucho tiempo para hacer operaciones», enfatizó.

«En mi caso lo más grave es que me dijeron que la tarjeta estaba bloqueada, pero no fue así, porque un día después ingresó otra operación. Incluso cuando hice el reclamo, y me dijeron que estaba bloqueada, también me dijeron que no había operaciones pendientes. Ya tengo turno en el banco el lunes, para poder hacer el reclamo personalmente, donde espero que me puedan brindar una solución definitiva», aseguró la profesional.

