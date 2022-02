Torneo Provincial 2022: Alver FC y Costa Brava los primeros clasificados para los cuartos de final

Costa Brava de General Pico (Zona B) y Alvear FC (Zona D) ya clasificaron para los cuartos de final del Torneo Provincial 2022. En la Zona A lidera Racing Club y en la Zona C el puntero es Deportivo Mac Allister. RESULTADOS – POSICIONES – PRÓXIMA FECHA

ZONA A: LIDERA RACING CLUB

All Boys y Racing Club de Eduardo Castex empataron 1 a 1. Giuliano Guinchinao puso en ventaja a los capitalinos y Ramiro Fredes empató para los castenses.

Los dos equipos terminaron con 10 jugadores, por las expulsiones de Cristian Canuhé y Emiliano Otero; y el arquero Guido Guttlein, le atajó un penal a Brian Montero.

Y en Eduardo Caste, Estudiantil derrotó 1 a 0 a Huracán de Guatraché, con gol de Brian Caser.

-POSICIONES: Racing Club de Eduardo Castex, 10 puntos; Estudiantil, 7; All Boys, 4; y Huracán, 0.

-PRÓXIMA FECHA: All Boys vs Huracán y Racing Club vs Estudiantil.

ZONA B: COSTA BRAVA A CUARTOS DE FINAL

Costa Brava goleó 6 a 0 sobre Deportivo Alpachiri, con anotaciones Facundo Petisco –en dos ocasiones-, Facundo Cofré, Pablo Agüero y Brian Ramírez –en dos oportunidades-, y así sumó la cuarta victoria y se aseguró la clasificación para los cuartos de final..

En el otro partido, General Belgrano venció 1 a 0 a Matienzo, con gol de Rodrigo Bollea, -de penal-, y fueron expulsados en el equipo visitante el entrenador Franco Howlin y su ayudante Claudio Ebinal.

-POSICIONES: Costa Brava, 12 puntos; General Belgrano, 7; Deportivo Alpachiri, 4; y Matienzo, 0.

-PRÓXIMA FECHA: Costa Brava vs Matienzo y Deportiivo Alpachiri vs General Belgrano.

-ZONA C: LIDERA MAC ALLISTER

En Trenel, All Boys y Deportivo Mac Allister empataron sin goles, y en el equipo capitalino fue expulsado Bautista Peralta.

En Guatraché, Pampero superó 2 a 1 a Ferro Carril Oeste de General Pico, con un doblete de Nicolás Kedak,, que le permitió sumar el primer triunfo en la competencia; y Brian Noriega había puesto en (32m PT) había puesto en ventaja a los piquenses, que ahora quedaron en el fondo de la tabla de posiciones.

-POSICIONES: Deportivo Mac Allister, 8 puntos; All Boys (T), 6; Pampero, 4; y Ferro de General Pico, 3.

-PRÓXIMA FECHA: Pampero vs Deportivo Mac Allister y Ferro de General Pico vs All Boys (T).

ZONA D: ALVEAR FC CLASIFICADO

Atletico Santa Rosa goleó 4-1 a Argentino de Quemú Quemú, con goles de Gastón Lezcano, Michel Miranda, Esteban Farías e/c y Cristian Baldissoni para los santarroseños, y Lucas Russo -de penal- descontó para el visitante. En el equipo capitalino fue expulsado Manuel de los Santos.

Mientraas que Alvear FC goleó 5 a 0 Guardia del Monte y clasificó a los cuartos de final. Miguel Rosón, Alex Sosa, Axel Bertaina, Alvaro Cuello y Darío Rivadero marcaron para los azules. Y en el equipo toayense fue expulsado Nicolás Alvarez.

-POSICIONES: Alvear FC, 12 puntos; Atlético Santa Rosa, 7; Guardia del Monte, 3; y Deportivo Argentino, 1.

-PRÓXIMA FECHA: Alvear FC vs Deportivo Argentino y Guardia del Monte vs Atlético Santa Rosa.

Fuente y fotografía: A un toque de Santa Rosa.

