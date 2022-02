Ucrania: un periodista le dio una trompada a un legislador pro Rusia

En medio de un programa de entrevistas que se transmitía en directo por la televisión de Ucrania, un legislador prorruso fue golpeado y quedó ensangrentado tras ser golpeado en la cara por un periodista invitado.

El golpe y el posterior forcejeo se produjeron el viernes en el piso del programa ‘Libertad de expresión’, conducido por Savik Shuster, en medio de una polémica sobre la tensión militar entre Ucrania y Rusia.

Small update: Yuriy Butusov punched out Nestor Shufrych and got him in a headlock for a minute. https://t.co/Rpf5Paewmn pic.twitter.com/hZbkkuElb4

— Glenn Kates (@gkates) February 18, 2022