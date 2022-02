Acuerdo histórico en EE.UU: Igualdad salarial en los seleccionados de fútbol masculino y femenino

«¡Es un día histórico para nosotras! Han sido años y años de luchar por la igualdad dentro de nuestro deporte. ¡Hoy lo logramos con US Soccer!», resaltó Alex Morgan, una de las referentes de la selección femenina.

Tras varios años de lucha, la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) y la selección femenina nacional llegaron a un acuerdo salarial para que los combinados de hombres y de mujeres reciban el mismo salario. Las jugadoras recibirán una indemnización de 24 millones de dólares y tendrán el mismo sueldo que el seleccionado masculino por los partidos internacionales.

El acuerdo histórico se anunció este martes, años después de que un grupo de jugadoras de la Selección Nacional Femenina de Estados Unidos -entre las que aparecen Alex Morgan, Megan Rapinoe y Carli Lloyd, entre otras estrellas del equipo- presentaran una queja ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo por la desigualdad en el salario y el trato.

«U.S. Soccer se ha comprometido a ofrecer la misma remuneración a las selecciones nacionales femeninas y masculinas en todos los amistosos y torneos, incluido el Mundial, a partir de ahora», detallaron en el acuerdo, que termina con una batalla legal de seis años.

