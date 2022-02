Hoy se cumplen 79 años, del natalicio de Pedro Favini

25 de Febrero de 1943 – Nace Pedro Alberto Favini, en Tucumán. Músico, cantor y compositor. Integro por 10 años el conjunto «Los 5 del norte». Fundador del «Trio San Javier» junto con «Pepe» Ragone y El «Paz» Martínez en el año 1975. Compuso más de 800 canciones.

Obras: A Monteros (con el Chango Nieto) – Aprenderé a llorar (con Roberto Ternan) – Aquí Cosquin – Como no creer en Dios (con Paz Martínez y José Ragone) – Córdoba sin ti (con Carlos Bazán) – Cuando yo te toque (con Elida Mazzitelli) – Duende del bandoneón (con Oscar Valles) – El cu-cu de la rana (con Paz Martínez) – Ella no será mejor que yo (con Juan Alonso Flores) – Es una señorita (con Paz Martínez) – Hoy me olvide tu nombre (con Paz Martínez) – Jesús María cantara (con Raúl Galiano y Julio Fontana) – Juana Rosa la negra (con Miguel Ángel Robles ) – Justo ahora (con Víctor Mansilla) – La amansadora (con Rimoldi Fraga) – La Oma (con Daniel Altamirano) – Mi gato (con Carlos Bazán) – Pa la Sara Figueroa – Papa Domingo (con Juan Flores y Pio Taller) – Pequeño pirata (con Juan Flores) – Picaflor mañanero – Plaza de Mayo (con Rimoldi Fraga) – Ponte tu vestido nuevo – Por llegar a viejo (con Miguel Arévalo) – Por Reconquista (con Julio Fontana) – Potro Guarany – Que no se calle Cosquín (con Raúl Galiano) – Quédate chiquilín (con Francisco Ramírez) – Querida mía (con Julio Fontana) – Quince primaveras (Paz Martínez) – Se llama Franco mi niño – Se me hace agüita la boca (con Julio Fontana) – Sera varón, será mujer (con Orlando Vera) – Sin ti no valgo nada (Me enamore – con Miguel Ángel Robles) – Te vengo a preguntar (con El Chango Nieto) – Tucumán eterna primavera – Un poco amantes, un poco novios (con Juan Flores y Miguel Arévalo) – Yo soy Bohemio (con Paz Martínez y J. Ragone) – Yo tengo un gancho (con Coco Díaz) – Yo soy una estrella más (con Víctor Visconti) – Zamba de Aguilares (con Oscar Valles), entre otras.

