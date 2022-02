Aku, el joven alvearense que es el primer «caster» de La Pampa

«¿Mi rutina? Me levanto temprano todos los días y arranco con tecitos de menta y jengibre para cuidar la garganta, y después voy viendo lo que tengo en el día». Así resume Axel «Aku» Martínez su día a día como caster hispanohablante de competencias electrónicas (E-Games). El joven alvearense de 24 años transmite desde el 2018 desde su propio hogar, y es contratado por las empresas de videojuegos y organizaciones que realizan eventos de estas nuevas disciplinas deportivas. «Actualmente es mi única fuente de ingreso», aclaró el joven.

El alvearense contó que «cuando terminé el secundario no sabía qué hacer con mi vida, y por cuestiones económicas no podía irme a estudiar a otro lado, así que estuve laburando de todo: en una carnicería, en un taller metalúrgico, arreglando piletas de natación, en la municipalidad… en fin hice de todo. Pero un día un amigo de Buenos Aires que se estaba iniciando en el mundo del casteo me invitó a relatar un partido de Counter Strike. Yo nunca había hecho nada de eso, pero siempre fui de ver partidos competitivos, así que me animé y me mandé», relató Martínez.

De esta manera «Aku» (que significa Axel en japonés) comenzó un camino que en poco tiempo decantaría en su principal inspiración y sostén económico. «Primero arranqué con torneos online y competiciones de todas partes del mundo, y estuve durante un año haciéndolo gratuitamente, porque las organizaciones amateur no tienen con qué pagarte. Pero de a poco me fui haciendo conocido y me gané un lugar en la escena, así que me empezaron a llamar empresas con más peso que empezaron a remunerar mi trabajo».

Según contó, «de a poco mi familia vio que esto tenía un futuro, así que hice una inversión y compré una computadora, y por suerte las oportunidades fueron apareciendo».

Futuro.

La empresa Riot Games es una de las mayores y más grandes del mundo de los viodejuegos, con plataformas como League of Legends y Valorant que tienen millones de adeptos en todo el mundo, y cuyos torneos son masivamente vistos por los adolescentes, que incluso llenan estadios para ver las finales.

«Ellos hacen competencias y las tercerizan -prosiguió Aku- y actualmente estoy relatando las competencias oficiales de ellos: el mundial y la Champions de Valorant la estuve casteando (para decenas de miles de espectadores) e incluso viajé a México para la competencia más grande de League of Legends (Lol) para celular».

Para estar al día con su profesión, Martínez tiene que estar al tanto de los calendarios, partidos, torneos y equipos, con sus resultados anteriores, y contó que «antes de transmitir tengo que ‘setear’ todo (configurar desde la PC), para arrancar cerca de las dos de la tarde hasta las ocho o nueve».

A la capital.

Ahora Martínez sueña con mudarse a Buenos Aires, para vivir más de cerca todo lo relativo a los E-Games que la gran ciudad puede ofrecerle. «Quiero irme no solamente por la calidad de internet (que a diferencia del que llega a Alvear le permitiría stremear audio y video en su canal de Twitch TV) sino porque hay muchos eventos presenciales que se hacen allá y a los que he estado invitado, pero que no he podido asistir. Para este año quiero intentar hacer eso», concluyó el alvearense.

Los E-Games, en plena expansión.

«A nivel Argentina todo lo que son los E-Games (también conocidos como eSports) están creciendo día a día, a tal punto que organizaciones y clubes como de fútbol (Boca o River), o gente del tenis se han ido sumando, porque están viendo que esto es algo muy rentable. Me gusta como la gente de a poco puede entender que, si bien esto es un deporte menos tradicional, digamos alternativo, es algo bueno para los chicos e incluso puede ser redituable».

«Sin ir más lejos la ‘Brujita’ Verón tiene un equipo que se llama eBro, que ahora jugaron en Asia. Tienen equipo de Counter, de League of Legends (Lol) y de Valorant, y son bastante profesionales. En la competencia regional ganaron en Lol para teléfono, y se fueron al primer campeonato mundial en Singapur. Allá no obtuvieron los mejores resultados, pero bueno, viajaron, conocieron y jugaron contra los mejores jugadores del mundo».

«Yo creo que los padres y los abuelos tarde o temprano se van a juntar con sus hijos y nietos a ver los partidos de River vs Boca en League of Legends. Por ahora en el canal de cable de televisión no hay E-Games, aunque en Buenos Aires, en el canal 609 de Cablevisión Flow los pasan todo el tiempo, y es uno de los servicios más usados».

Los nuevos locutores.

Un caster de videojuegos es un comentarista, la persona que narra los partidos de E-Sports o cualquier videojuego que tenga competición y se pueda comentar.

La palabra ‘caster’ viene de ‘cast’, que significa emitir en inglés, por lo que el significado de caster es ‘el que emite’.

Para ser un buen comentarista deportivo se necesita conocer el deporte en profundidad, y para ser un buen caster sucede lo mismo. Es fundamental conocer todos los detalles del juego, la competición, los equipos y los jugadores.

