Torneo Provincial 2022: Ya hay cinco clasificados para los cuartos de final

Los resultados de la quinta fecha del Torneo Provincial 2022 sumaron nuevos equipos clasificados para los cuartos de final. A los ya clasificados Alvear FC y Costa Brava de General Pico, ahora se aseguraron una plaza entre los ocho mejores Racing Club de Eduardo Castex y Atlético Santa Rosa. En el caso de General Belgrano de Santa Rosa, quedará supeditado al fallo del Tribunal de Disciplina, porque el partido frente a Deportivo Alpachiri fue suspendido cuando transcurrían 50 minutos. RESULTADOS – POSICIONES – PRÓXIMA FECHA

ZONA A: RACING CLUB CLASIFICADO

Racing Club y Estudiantil empataron –sin goles- en el estadio La Fortaleza alba de Eduardo Castex, y los albos clasificados para cuartos de final. En el caso de Estudiantil, definirá –con ventajas deportivas favorables- la clasificación en su estadio frente a All Boys de Santa Rosa.

Precisamente, All Boys de Santa Rosa goleó 4 a 0 a Huracán de Guatraché, con goles de Jerónimo Gutiérrez, Tomas Arzer, Emanuel Martini y Pedro Ferranti.

POSICIONES: Racing Club, 11; All Boys de Santa Rosa y Estudiantil, 8; Huracán de Guatraché, 0.

PRÓXIMA FECHA: Estudiantil vs All Boys y Huracán de Guatraché vs Racing Club.

ZONA B: CLASIFICACIONES Y SUSPENSIÓN

Costa Brava derrotó 2 a 0 a Matienzo de Ingeniero Luiggi, con anotaciones de Augusto Bastida y Brian Ramirez.

Deportivo Alpachiri y General Belgrano empataban 1 a 1, cuando el árbitro suspendió el partido a los 50 minutos, porque se registraron incidentes. Los goles fueron marcados por Emiliano Díaz –de penal- para los sureños, y Juan Ayende para los santarroseños.

POSICIONES: Costa Brava, 15; General Belgrano, 8; Deportivo Alpachiri, 5; Matienzo de Ingeniero Luiggi, 0.

PRÓXIMA FECHA: General Belgrano vs Costa Brava y Deportivo Alpachiri vs Matienzo de Ingeniero Luiggi.

ZONA C: FINAL APASIONANTE

Pampero de Guatraché y Deportivo Mac Allister empataron en un tanto por bando, con tantos de Emiliano Coco para los sureños y Lucas Rodríguez para los santarroseños.

Ferro Carril Oeste de General Pico derrotó 2 a 0 a All Boys de Trenel, con anotaciones de Laureano Cabral y Agustín López, mientras que fue expulsado Emanuel Hermida en el conjunto trenelense.

POSICIONES: Deportivo Mac Allister, 9; All Boys de Trenel y Ferro Carril Oeste de General Pico, 6; y Pampero de Guatraché, 5.

PRÓXIMA FECHA: All Boys de Trenel vs Pampero de Guatraché y Ferro Carril Oeste de General Pico vs Deportivo Mac Allister.

ZONA D: YA ESTÁN LOS CLASIFICADOS

Guardia del Monte empató 1 a 1 con Atlético Santa Rosa, con goles de Santiago Patiño para los toayenses y Gastón Bornes para los capitalinos.

Mientras que el líder Alvear FC goleó 4 a 0 a Deportivo Argentino de Quemú Quemú, con anotaciones de Emanuel Morete, Alvaro Cuello, Ernesto Toledo y Lucas Parodi.

POSICIONES: Alvear FC, 15; Atlético Sant aRosa, 8; Guardia del Monte, 4; y Deportivo Argentino 1.

PRÓXIMA FECHA: Atlético Santa Rosa vs Alvear FC y Guardia del Monte vs Deportivo Argentino.

Comentarios

