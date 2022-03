Curutchet preocupada porque la comuna de Castex «disminuyó los ingresos coparticipables»

La intendenta Mónica Curutchet lamentó que la comuna de Eduardo Castex en los últimos tres años disminuyó los ingresos coparticipables, y anticipó que analizará «las variables» del expediente en la Secretaría de Asuntos Municipales que provocaron la baja que repercutirá negativamente en las arcas locales, para «conocer cuáles son los aspectos a tener en cuenta para no tener sorpresas nuevamente el próximo año».

Además, consideró «necesaria» la sanción la sanción de una nueva Ley de Coparticipación, porque se deberían debatir algunas cuestiones que «muy probablemente al momento de su sanción no se estaban dando».

En el Boletín Oficial se publicaron los índices de coparticipación de los municipios pampeanos para este año, y rápidamente surgieron las repercusiones en las distintas comunas. La definición se establece en base a una fórmula que tiene en cuenta, entre otros aspectos, la recaudación comunal, el cobro del Impuesto Inmobiliario e Impuesto a los Vehículos y la población de cada ejido.

Para este año Toay fue la comuna que tuvo mayor aumento de los ingresos coparticipables, pero también ascendieron los índices de General Pico y General Acha, mientras que Eduardo Castex descendió de 3,24 a 2,90, y también cayeron los ingresos de Ingeniero Luiggi, Catriló, Miguel Riglos y Winifreda, entre otros.

«Continuos descensos».

Curtuchet recordó que la comuna castense tuvo una caída del índice coparticipable en 2019, después en 2020 quedó congelado ese porcentaje por la pandemia y ahora registró otra baja. «Esto implicará menos plata para la localidad y no esperábamos esta baja, porque somos una gestión muy ordenada y lamentablemente hay variables que este año tendremos menos ingresos coparticipables», dijo ayer la intendenta castense.

«El viernes -continuó Curutchet- tuvimos un contacto con el área contable de la Secretaría de Asuntos Municipales porque esta semana queremos ver los expedientes para analizar las variables que no están relacionadas con la recaudación propia, porque está aumentó mucho el año pasado. Estos detalles los trataremos ver en los expedientes, para analizar cuál es la variable que provocó que Eduardo Castex este año reciba menos dinero, para conocer cuales son los aspectos a tener en cuenta para no tener sorpresas nuevamente el próximo año».

La entrevistada destacó la importancia del Censo que se realizará este año, porque también permitirá determinar «la cantidad de habitantes que tiene cada comunidad y no nos manejaremos por estadísticas».

-¿Ya cuantificaron el monto de dinero de lo que representa esta caída del índice coparticipable para la comuna de Eduardo Castex?

-No, no lo tengo cuantificado. La última baja coparticipable significó casi $ 20 millones y este año por la inflación estimamos que será un número mayor. Es una situación complicada, donde nos tendremos que replantear el manejo de los fondos económicos, pero aún me quedan algunas herramientas para hacer que lleguen los fondos y continuemos trabajando sobre lo planificado, porque hay aportes no reintegrables de la Secretaría de Asuntos Municipales que manejan algunos mecanismos posibles para conseguir fondos económicos, y trabajaré con el secretario (Rogelio Schanton) para conseguir esa diferencia.

-A esto se debe sumar que la comuna perdió $ 10 millones anuales porque la oposición (nacional) no aprobó el Presupuesto 2022 del gobierno nacional.

-Ese número no sé si quedó de esa manera. En el tema números, siempre prefiero que hable la secretaria de Hacienda y Finanzas (Verónica Curutchet). Este año con esos números tenemos que armar el Presupuesto 2022 de la municipalidad. El tema inflacionario hace que todos estos números se conviertan en muy variables al momento de proyectar la gestión.

-En sus declaraciones se puede determinar que Castex en los últimos tres años disminuyó los ingresos coparticipables.

-Sí, lamentablemente hay un descenso constante del índice coparticipable, que no afecta puntualmente a la gestión o la intendenta, sino que afecta a los vecinos de Eduardo Castex, porque los recursos que recibimos se afectan a la prestación de servicios y esto hace que se planifique distinto y a veces con recursos muy escasos.

-Ahora perdió estado parlamentario el tratamiento de la nueva ley de coparticipación.

-Sí, me enteré el fin de semana (en LA ARENA), pero creo que hay un anhelo generalizado de muchos intendentes para que haya un proyecto que lleve equilibrio a las localidades y las variables que se tengan en cuenta permitan que las localidades mantengan autonomía e ingresos suficientes para funcionar con tranquilidad.

-¿Sería necesario que se sancione una nueva Ley de Coparticipación?

-Sí, seguramente. Hay cuestiones puntuales que no se prevén, porque hay recursos que ingresan a los municipios por prestaciones que no son exclusivas de los municipios, pero hay intendentes que se ven obligados a prestar algunos servicios a sus pobladores y terminan aumentando los recursos propios en desmedro de otras localidades. La Ley de Coparticipación debería hacer una definición que muy probablemente al momento de su sanción no se estaban dando.

-Una legisladora nacional del Frente de Todos-La Pampa (Varinia Marín) presentó un proyecto para que los municipios recuperen las partidas económicas del Fondo Sojero que quitó el gobierno de Mauricio Macri. ¿Coincide?

-No leí el proyecto para tener una opinión formada. Es muy interesante el trabajo legislativo provincial y nacional, siempre que se tenga conocimiento del funcionamiento municipal y de las necesidades de los municipios. A partir de la lectura de los proyectos, puedo tener una visión. En este caso lamentablemente no leí el proyecto.

