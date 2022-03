En el Centro Medasur inauguran muestra en homenaje a los ex combatientes de Malvinas

La muestra “Memoria: a 40 años de Malvinas” quedará inaugurada, este sábado 5 a las 20 horas, en el Espacio de Artes del Centro Cultural Medasur, en Avenida Belgrano Sur 180 de Santa Rosa, y se podrá visitar hasta el 3 de abril.

Esta es una muestra homenaje a los ex combatientes de La Pampa en las Islas Malvinas, y cuenta con la colaboración y coordinación del Centro de Veteranos de Guerra de La Pampa y varios de estos héroes que aportaron sus pertenencias (cartas, uniformes, fotografías) para ser compartidas en el recuerdo, informó la secretaria de Cultura de La Pampa.

Una de las piezas centrales será la maqueta del Crucero ARA General Belgrano que fue realizada en cartón por el artesano Juan Carlos Obando y donada al Centro de Veteranos de Guerra de La Pampa.

La maqueta fue trasladada en su momento por un camión del Ejército Argentino acompañada con una caravana integrada por Veteranos de Guerra e hijos y este año fue reubicada por el equipo de Cultura al Centro Medasur.

“Memoria: a 40 años de Malvinas”

En homenaje y agradecimiento a:

Caídos en el hundimiento del ARA General Belgrano:

